Tây Ninh: Tiếp nhận 256 công dân Việt Nam do Campuchia bàn giao

Trước đó, ngày 30.11, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Nội vụ Campuchia đã phong tỏa 2 khu nhà Borey Chaktomuk thuộc tỉnh Kandal và tạm giữ 256 công dân Việt Nam.

Những người này được cho là có hành vi nhập cảnh trái phép, lao động trái phép và nghi vấn sử dụng công nghệ cao để hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Do đó, phía Campuchia đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính. Theo quy định của pháp luật nước bạn, các hành vi nhập cảnh và lao động trái phép đều bị trục xuất khỏi đất nước này.

Cơ quan chức năng Campuchia bàn giao các công dân Việt Nam cho phía Tây Ninh NGỌC HÀ

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đại diện Đại sứ quán Việt Nam đã tiếp cận, thực hiện các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết; đồng thời trao đổi, đề nghị các cơ quan chức năng Campuchia đảm bảo điều kiện sinh hoạt, an toàn cho công dân Việt Nam. Ngày 7.12, chính quyền Campuchia đã bàn giao những người này cho chính quyền Việt Nam.

Các công dân Việt Nam đang chờ làm thủ tục nhập cảnh NGỌC HÀ

Sau khi tiếp nhận, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh và Công an tỉnh Tây Ninh đã tiến hành các thủ tục pháp lý, thủ tục hành chính cho 256 công dân nhập cảnh, đối với những trường hợp không đầy đủ giấy tờ bị lập biên bản, nộp phạt hành chính.

Cùng ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa trao quyết định của Giám đốc Công an tỉnh xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Mo Zheng Xin (42 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), nhân viên lao động kỹ thuật Công ty TNHH Xiang Jiang Group Việt Nam (KCN Thành Thành Công, P. An Hòa, TX.Trảng Bàng) với hành vi vi phạm "người nước ngoài sử dụng chứng nhận tạm trú ở Việt Nam quá thời hạn dưới 16 ngày mà không được cơ quan có thẩm quyền cho phép".

Ông Mo Zheng Xin nhận quyết định của Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính NGỌC HÀ

Ông Mo Zheng Xin bị xử phạt hành chính số tiền 1.250.000 đồng, đồng thời trục xuất về nước.