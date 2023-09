Đồng Nai: Cảnh báo dự án 'ma' bùng phát trở lại

Liên quan đến vụ 'lùa' khách đi xem đất, lừa đảo của Công ty Lộc Phúc (TP.HCM), đến nay Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 22 bị can gồm Nguyễn Văn An (27 tuổi, ngụ Tây Ninh, Tổng giám đốc Công ty Lộc Phúc) và các nhân viên đóng giả khách hàng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Vào sáng 31.8, nắm được thông tin Công ty Lộc Phúc tổ chức sự kiện mở "sàn giao dịch" có dấu hiệu của hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại một dự án ở xã An Viễn (H.Trảng Bom), Công an tỉnh Đồng Nai đã huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an H.Trảng Bom, chia thành nhiều tổ công tác để kiểm tra. Qua đó, lực lượng công an đã bắt quả tang Nguyễn Văn An cùng 185 người liên quan (gồm 122 nhân viên, 20 người được thuê đóng giả khách hàng, cùng 43 khách hàng) đưa về trụ sở để làm rõ.