Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

Công an TP.Huế tìm thấy nam sinh 14 tuổi ở Hà Tĩnh bỏ nhà đi

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
13/09/2025 18:13 GMT+7

Công an P.Vỹ Dạ (TP.Huế) vừa hỗ trợ một gia đình ở Hà Tĩnh tìm thấy người con trai 14 tuổi bỏ nhà đi khỏi địa phương.

Ngày 13.9, Công an P.Vỹ Dạ cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một gia đình ở Hà Tĩnh đưa con trai 14 tuổi về quê, sau 1 ngày cháu bỏ nhà đi, rời khỏi địa phương.

Trước đó, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 12.9, Công an P.Vỹ Dạ nhận được cuộc gọi từ Công an xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tĩnh) thông báo về việc cháu Đ.P.G.H. (14 tuổi, thôn Cây Thị, xã Sơn Tây) đi khỏi nhà, gia đình không liên lạc được. Em H. bỏ nhà đi vào sáng 12.9.

Qua hệ thống định vị, Công an xã Sơn Tây xác định vị trí của cháu H. đang ở khu vực gần Trường tiểu học Phú Lưu, P.Vỹ Dạ (TP.Huế).

Nam sinh Hà Tĩnh bỏ nhà đi vào Huế, gia đình nhờ công an tìm kiếm - Ảnh 1.

Gia đình có mặt tại trụ sở Công an P.Vỹ Dạ để đưa em H. về quê

ẢNH: BÌNH THIÊN

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an P.Vỹ Dạ cử lực lượng triển khai xác minh, rà soát địa bàn và thu thập thông tin từ người dân. Đến 19 giờ 45 phút ngày 12.9, lực lượng công an phát hiện em H. ở một nhà dân trên đường Ưng Bình, P.Vỹ Dạ. 

Ngay sau đó, Công an P.Vỹ Dạ đã đưa em H. về trụ sở để chăm sóc và đảm bảo an toàn, đồng thời liên lạc với gia đình vào đón em. Đến 6 giờ ngày 13.9, anh Đ.C.L. (39 tuổi - bố em H.) đã có mặt tại trụ sở Công an P.Vỹ Dạ để đón con về quê.

Gặp lại con trong tình trạng sức khỏe ổn định, anh L. mừng vui và xúc động, cảm ơn tập thể Công an P.Vỹ Dạ.

Tin liên quan

Nam sinh bị lừa gần 500 triệu đồng vì 'sập bẫy' cuộc gọi giả danh công an

Nam sinh bị lừa gần 500 triệu đồng vì 'sập bẫy' cuộc gọi giả danh công an

Nhận được cuộc gọi từ số lạ giả danh công an, một sinh viên ở TP.Huế đã 'sập bẫy', chuyển cho các nghi phạm lừa đảo gần 500 triệu đồng. Hiện vụ việc đang được Công an TP.Huế thụ lý.

Khám phá thêm chủ đề

bỏ nhà đi nam sinh Hà Tĩnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận