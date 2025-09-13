Công an TP.Huế tìm thấy nam sinh 14 tuổi ở Hà Tĩnh bỏ nhà đi

Ngày 13.9, Công an P.Vỹ Dạ cho biết đơn vị vừa hỗ trợ một gia đình ở Hà Tĩnh đưa con trai 14 tuổi về quê, sau 1 ngày cháu bỏ nhà đi, rời khỏi địa phương.

Trước đó, khoảng 18 giờ 50 phút ngày 12.9, Công an P.Vỹ Dạ nhận được cuộc gọi từ Công an xã Sơn Tây (tỉnh Hà Tĩnh) thông báo về việc cháu Đ.P.G.H. (14 tuổi, ở thôn Cây Thị, xã Sơn Tây) đi khỏi nhà, gia đình không liên lạc được. Em H. bỏ nhà đi vào sáng 12.9.

Qua hệ thống định vị, Công an xã Sơn Tây xác định vị trí của cháu H. đang ở khu vực gần Trường tiểu học Phú Lưu, P.Vỹ Dạ (TP.Huế).

Gia đình có mặt tại trụ sở Công an P.Vỹ Dạ để đưa em H. về quê ẢNH: BÌNH THIÊN

Nhận tin báo, Ban chỉ huy Công an P.Vỹ Dạ cử lực lượng triển khai xác minh, rà soát địa bàn và thu thập thông tin từ người dân. Đến 19 giờ 45 phút ngày 12.9, lực lượng công an phát hiện em H. ở một nhà dân trên đường Ưng Bình, P.Vỹ Dạ.

Ngay sau đó, Công an P.Vỹ Dạ đã đưa em H. về trụ sở để chăm sóc và đảm bảo an toàn, đồng thời liên lạc với gia đình vào đón em. Đến 6 giờ ngày 13.9, anh Đ.C.L. (39 tuổi - bố em H.) đã có mặt tại trụ sở Công an P.Vỹ Dạ để đón con về quê.

Gặp lại con trong tình trạng sức khỏe ổn định, anh L. mừng vui và xúc động, cảm ơn tập thể Công an P.Vỹ Dạ.