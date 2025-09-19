Đồng Nai: Giải cứu nam sinh viên khỏi vụ 'bắt cóc online'

Ngày 18.9, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) Công an tỉnh Đồng Nai, cho biết vừa phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM và Công an tỉnh Tây Ninh kịp thời ngăn chặn, giải cứu một nam sinh 18 tuổi khỏi vụ "bắt cóc online".

Trước đó, chiều 17.9, bà Đ.Th.T (50 tuổi, ở phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai) trình báo việc con trai N.S.L (sinh viên một trường đại học tại TP.HCM) bị nhóm người lạ khống chế và yêu cầu gia đình chuyển 200 triệu đồng để "chuộc người".

Nam sinh viên N.S.L và mẹ tại cơ quan công an sau khi được giải cứu thành công ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Phòng CSHS Công an tỉnh Đồng Nai đã phối hợp Cục Kỹ thuật nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP.HCM, Công an tỉnh Tây Ninh… vào cuộc xác minh điều tra. Đến 23 giờ cùng ngày, lực lượng phối hợp đã giải cứu thành công anh L. khi nạn nhân đang di chuyển bằng xe taxi về hướng cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh).

Điều tra bước đầu cho thấy, trưa 16.9, N.S.L nhận cuộc gọi từ một người lạ xưng là shipper, đề nghị kết bạn Zalo. Sau đó, một tài khoản Zalo khác tự xưng là cán bộ công an thông báo "bắt được shipper" và cáo buộc L. liên quan đường dây ma túy, rửa tiền. Kẻ lạ mặt này yêu cầu L. tuyệt đối giữ bí mật, không được tiết lộ thông tin cho người thân và bạn bè xung quanh.

Theo yêu cầu của các đối tượng, nam sinh viên trên đã thuê khách sạn, tự nhốt mình, cài đặt ứng dụng Zoom. Từ đó bị các đối tượng thao túng tâm lý, khống chế, giám sát bằng cách cho L. thấy phòng làm việc của những kẻ giả danh công an, cảnh lấy lời khai, thậm chí đưa tin nhắn cho L. xem để tin tưởng đang làm việc với công an…

Nhóm người này yêu cầu nam sinh viên phải cung cấp tài khoản Facebook, Zalo rồi chúng gọi điện cho gia đình, yêu cầu đưa 200 triệu đồng để chuộc người, nếu không sẽ đưa qua biên giới thì bị bà Đ.Th.T (mẹ của nạn nhân) phát hiện, nên đến cơ quan công an trình báo.

Khi biết lực lượng công an vào cuộc, những kẻ lạ mặt này yêu cầu L. di chuyển đến khu vực cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để qua biên giới làm việc với lý do "công an Việt Nam" có liên kết với "công an Campuchia" để lấy lời khai, và sẽ được chúng bố trí phương tiện để chở đến nhận dạng. Nhờ tinh thần cảnh giác của gia đình và sự vào cuộc nhanh chóng, đến 23 giờ cùng ngày, nam sinh được giải cứu an toàn và bàn giao cho gia đình.

Bà Đ.Th.T xúc động, gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã cứu con mình thoát khỏi nguy hiểm ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ngày 18.9, bà T. đã đến Công an tỉnh Đồng Nai gửi lời cảm ơn lực lượng công an đã hành động kịp thời, chuyên nghiệp, tận tâm, cứu con mình thoát khỏi nguy hiểm.

Công an tỉnh Đồng Nai cảnh báo đây là thủ đoạn tội phạm mạng mới, tinh vi, thường nhắm vào học sinh, sinh viên hoặc người nhẹ dạ, thiếu kỹ năng sống. Cơ quan công an khẳng định tuyệt đối không làm việc qua điện thoại về các nội dung điều tra, truy tố hay yêu cầu chuyển tiền, cung cấp thông tin tài khoản. Người dân khi nhận được cuộc gọi lạ tự xưng công an, viện kiểm sát cần bình tĩnh, ngắt máy ngay và báo cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ.

Vụ việc là lời nhắc mạnh mẽ về việc nâng cao cảnh giác với các chiêu lừa đảo qua không gian mạng, đồng thời cho thấy hiệu quả phối hợp nhanh chóng, chặt chẽ của các lực lượng công an trong việc bảo vệ an toàn cho người dân.