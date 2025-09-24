Nữ sinh bị ‘bắt cóc online’ suốt 4 ngày, gia đình mất 1,2 tỉ đồng

Bị thao túng suốt 4 ngày

Chiều 24.9, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này đang làm rõ vụ "bắt cóc online", chiếm đoạt 1,2 tỉ đồng.

Tối 23.9, PC02 Công an Hà Nội nhận tin báo từ gia đình nữ sinh L.V.D.L (18 tuổi, trú tại Nghệ An) đang theo học một trường đại học ở Hà Nội về việc không liên lạc được với con gái trong nhiều giờ. Trong khi trước đó nữ sinh nhờ bạn trai nhắn tin về báo rằng bản thân đang bị khống chế.

Nữ sinh L.V.D.L làm việc với công an sau 4 ngày nhốt mình trong phòng trọ ẢNH: T.A

Gia đình nữ sinh cũng cho biết, trong 2 ngày đã chuyển 1,2 tỉ đồng vào tài khoản của con gái.

Sau 2 tiếng xác minh, PC02 Công an Hà Nội xác định chị L. đang bị "bắt cóc online" tại chính phòng trọ của mình ở P.Đại Mỗ (Hà Nội). Nữ sinh này khóa trái cửa, không liên hệ hay tiếp xúc với ai, chỉ ở trong nhà ăn lương khô, mì tôm và uống nước lọc.

Thời điểm cảnh sát đến giải cứu, chị L. trong tình trạng hoảng loạn do bị "bắt cóc online" và thao túng tâm lý suốt 4 ngày.

Kịch bản tinh vi của tội phạm "bắt cóc online"

Làm việc với cảnh sát, chị L. cho biết ngày 19.9, chị nhận cuộc gọi từ số lạ tự xưng là shipper giao hàng đến. Sau đó người này gọi video để chị L. kiểm tra kiện hàng, bên trong là tiền và một số gói chứa chất màu trắng. Chị L. từ chối nhận vì mình không có đơn hàng này thì shipper báo sẽ gửi đơn hàng cho công an để làm rõ.

Cùng ngày, một người khác gọi cho chị L. tự xưng công an và khẳng định đơn hàng kể trên được đặt thông qua số tài khoản ngân hàng mang tên chị. Đồng thời người này thông báo chị L. liên quan đến đường dây mua bán ma túy và rửa tiền, dọa sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra và viện kiểm sát.

Thấy đã thao túng được nạn nhân, người tự xưng công an yêu cầu chuyển tiền để chứng minh tài sản và chứng minh mình không liên quan đến vụ việc. Sau đó hướng dẫn chị L. nói dối gia đình về việc chứng minh số dư tài khoản để được đi học với người Trung Quốc.

Gia đình chị L. nghi ngờ, các đối tượng liền giả danh thầy giáo gọi điện, thông báo hồ sơ của chị L. được nhà trường chấp thuận và hướng dẫn người thân chuyển tổng số 1,2 tỉ đồng vào tài khoản ngân hàng con gái. Số tiền này sau đó được chị L. chuyển vào tài khoản của các đối tượng.

Chưa dừng lại, cảnh sát xác định nhóm tội phạm còn dùng thông tin của chị L. để vay tiền trên các nền tảng online và chiếm đoạt.

Công an Hà Nội khuyến cáo học sinh, sinh viên khi nhận được cuộc gọi từ người lạ tuyệt đối không làm theo yêu cầu, không cung cấp thông tin cá nhân, gia đình, nơi ở, mã số học sinh, sinh viên… và phải báo ngay người thân hoặc công an gần nhất.

Đối với cha mẹ học sinh, sinh viên, trong các trường hợp nhận được yêu cầu chuyển tiền liên quan đến con cái, cần gặp gỡ, trao đổi, xác minh rõ mục đích sử dụng nguồn tiền.