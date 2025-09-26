Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an, bị phạt 7,5 triệu đồng

Huy Đạt
Huy Đạt
26/09/2025 14:36 GMT+7

Một người ở TP.Đà Nẵng vừa bị Công an thành phố xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng vì tự ý chuyển cuộc gọi đòi nợ từ số điện thoại cá nhân sang đường dây nóng của Bộ Công an.

Ngày 26.9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.A.Q (29 tuổi, ở P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng) về hành vi “thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

- Ảnh 1.

Công an TP.Đà Nẵng làm việc với N.A.Q

ẢNH: Đ.X

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an (tại Công văn số 2973 ngày 3.9.2025 của Thanh tra Bộ Công an) xử lý các trường hợp chuyển cuộc gọi trái quy định về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã giao các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy N.A.Q sử dụng số điện thoại 0762.749.451 để đăng ký vay nợ tài chính qua ứng dụng. Khi đến hạn không có khả năng trả, Q. liên tục bị các số điện thoại gọi đến đòi nợ.

- Ảnh 2.

Q. thừa nhận hành vi chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an

ẢNH: Đ.X

Khoảng 20 giờ 44 phút ngày 23.8, khi nhận cuộc gọi đòi nợ, Q. đã thực hiện chức năng chuyển tiếp cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân sang số đường dây nóng của Bộ Công an.

Ngay sau đó, Công an TP.Đà Nẵng mời N.A.Q lên làm rõ. Tại đây, Q. thừa nhận hành vi vi phạm.


Tin liên quan

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng: Mọi hành vi gây rối không thể qua mắt lực lượng chức năng

Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng: Mọi hành vi gây rối không thể qua mắt lực lượng chức năng

Thiếu tướng Nguyễn Hữu Hợp, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, khẳng định: 'Mọi hành động tụ tập, gây rối chắc chắn không thể qua mắt lực lượng chức năng và sẽ bị phát hiện, truy bắt, xử lý nghiêm minh'.

Khám phá thêm chủ đề

chuyển cuộc gọi đòi nợ đường dây nóng của Bộ Công an công an vi phạm hành chính Công an TP.Đà Nẵng
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận