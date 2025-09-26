Chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an, bị phạt 7,5 triệu đồng

Ngày 26.9, Công an TP.Đà Nẵng cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.A.Q (29 tuổi, ở P.Hòa Xuân, TP.Đà Nẵng) về hành vi “thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức, cá nhân khác mà không được sự đồng ý hoặc sai mục đích theo quy định của pháp luật”.

Công an TP.Đà Nẵng làm việc với N.A.Q ẢNH: Đ.X

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an (tại Công văn số 2973 ngày 3.9.2025 của Thanh tra Bộ Công an) xử lý các trường hợp chuyển cuộc gọi trái quy định về số điện thoại đường dây nóng của Bộ Công an, Giám đốc Công an TP.Đà Nẵng đã giao các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng xác minh.

Kết quả điều tra cho thấy N.A.Q sử dụng số điện thoại 0762.749.451 để đăng ký vay nợ tài chính qua ứng dụng. Khi đến hạn không có khả năng trả, Q. liên tục bị các số điện thoại gọi đến đòi nợ.

Q. thừa nhận hành vi chuyển cuộc gọi đòi nợ sang đường dây nóng Bộ Công an ẢNH: Đ.X

Khoảng 20 giờ 44 phút ngày 23.8, khi nhận cuộc gọi đòi nợ, Q. đã thực hiện chức năng chuyển tiếp cuộc gọi từ số điện thoại cá nhân sang số đường dây nóng của Bộ Công an.

Ngay sau đó, Công an TP.Đà Nẵng mời N.A.Q lên làm rõ. Tại đây, Q. thừa nhận hành vi vi phạm.



