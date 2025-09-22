Thêm một khách sạn hạng sang ven biển Đà Nẵng bị phạt hàng trăm triệu đồng

Ngày 22.9, UBND TP.Đà Nẵng cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một doanh nghiệp kinh doanh khách sạn vì vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm.

Trước đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.Đà Nẵng phối hợp Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng, Công an P.Ngũ Hành Sơn kiểm tra địa điểm kinh doanh của cơ sở TMS Hotel (có địa chỉ trụ sở chính trên đường Võ Nguyên Giáp, P.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng), thuộc sở hữu của Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng.

Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện các hành vi vi phạm quy định pháp luật về bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm.

Cụ thể, cơ sở này đã thực hiện không đúng, không đầy đủ một trong các nội dung quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; bỏ rác thải trên vỉa hè, lòng đường; không thu gom, lưu giữ chất thải nguy hại; không bố trí hoặc bố trí khu vực lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật; không thực hiện hoặc thực hiện không đúng quy định của pháp luật về lưu mẫu thức ăn…

Với những vi phạm này, UBND TP.Đà Nẵng quyết định xử phạt hành chính Công ty TNHH TMS Hotel Đà Nẵng số tiền 209 triệu đồng và buộc phải khắc phục hậu quả.

Mới đây, UBND TP.Đà Nẵng vừa có quyết định xử phạt hành chính đối với 3 doanh nghiệp kinh doanh khách sạn vì vi phạm môi trường, an toàn thực phẩm với tổng mức phạt hơn 900 triệu đồng (Thanh Niên đã thông tin).

Một doanh nghiệp bị xử phạt vì xả thải vượt chuẩn

UBND TP.Đà Nẵng cũng đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Triết Minh (trụ sở tại Cụm công nghiệp Chợ Lò, xã Chiên Đàn, TP.Đà Nẵng) do vi phạm các quy định về bảo vệ môi trường.

Khu vực chế biến dược liệu của Công ty TNHH Triết Minh ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, lực lượng phối hợp gồm Phòng Cảnh sát kinh tế, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng, Trung tâm quan trắc môi trường Quảng Nam đã kiểm tra hoạt động của Công ty TNHH Triết Minh.

Kết quả kiểm tra xác định doanh nghiệp này xả thải vượt quy chuẩn kỹ thuật, đồng thời không thực hiện đúng nội dung trong giấy phép môi trường đã được cấp.

Với hành vi trên, UBND TP.Đà Nẵng xử phạt hành chính Công ty TNHH Triết Minh số tiền 85 triệu đồng, buộc phải khắc phục tình trạng ô nhiễm trong vòng 30 ngày và chi trả toàn bộ chi phí kiểm định, phân tích mẫu môi trường.

Công ty TNHH Triết Minh là doanh nghiệp chế biến sản phẩm từ sâm Ngọc Linh.