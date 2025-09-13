Hà Nội tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường

UBND TP.Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 249 về việc thực hiện Nghị quyết số 122/NQ-CP ngày 8.5.2025 của Chính phủ về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố.

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Kế hoạch nhằm đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; nâng cao khả năng chống chịu và năng lực thích ứng của hệ thống tự nhiên, kinh tế và xã hội, bảo đảm sinh kế bền vững của người dân.

Đồng thời giảm nhẹ rủi ro thiên tai, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai và khí hậu cực đoan gia tăng; chủ động ứng phó, góp phần giảm thiểu tổn thất và thiệt hại do biến đổi khí hậu. Nâng cao chất lượng môi trường không khí ở các đô thị, khu vực đô thị; thực hiện các biện pháp, hoạt động giảm phát thải khí nhà kính…

Về giải pháp thực hiện, Hà Nội yêu cầu tăng cường, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm trong chấp hành chính sách pháp luật về biến đổi khí hậu, môi trường.

Cạnh đó tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thực hiện chuyển đổi xanh, thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi năng lượng công bằng. Cập nhật, hoàn thiện các phương án, kế hoạch phòng ngừa, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm thiểu rủi ro thiên tai.

Nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác quản lý về tài nguyên, đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, khai thác hợp lý và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. Tập trung, ưu tiên nguồn lực để giải quyết hiệu quả các vấn đề cấp bách về môi trường, chủ động phòng ngừa và kiểm soát ô nhiễm.

TP.Hà Nội giao Sở NN-MT phối hợp với các sở, ngành để triển khai thực hiện các chiến lược, chương trình, đề án về lĩnh vực quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu do Chính phủ và các bộ, ngành T.Ư ban hành.

Các sở, ban, ngành, địa phương và các đơn vị có liên quan ưu tiên bố trí nguồn lực và chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm tiến độ và chất lượng. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong lĩnh vực biến đổi khí hậu, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường.

Thành phố yêu cầu chủ động thực hiện công tác bảo vệ môi trường, tuân thủ nguyên tắc không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần; công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo tồn đa dạng sinh học tiếp tục được đẩy mạnh, tăng dần diện tích và nâng cao độ che phủ rừng.

Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường theo hướng phát triển bền vững; chủ động phòng ngừa, kiên quyết đấu tranh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về khai thác tài nguyên, bảo vệ môi trường trên địa bàn toàn thành phố.

Bài viết có sự phối hợp của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội.