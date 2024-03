Bị đòi nợ, chuyển cuộc gọi vào đường dây nóng của công an

Ngày 11.3, Công an tỉnh Cà Mau phối hợp Sở TT-TT thông tỉnh này mời H.V.H (ngụ khóm 8, P.5, TP.Cà Mau, Cà Mau) đến trụ sở để làm việc vì có liên quan đến hành vi thu thập, xử lý và sử dụng thông tin của tổ chức sai mục đích theo quy định của pháp luật.



Công an tỉnh Cà Mau và Sở TT-TT làm việc với H.V.H

CACC

Thông tin ban đầu, cuối năm 2023, H.V.H mượn tiền của nhiều người để tiêu xài cá nhân. Đến tháng 1.2024, những người này liên tục gọi điện thoại cho H. để đòi nợ. Để tránh bị đòi nợ, H. chuyển cuộc gọi đến số điện thoại của Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau.

H. khai nhận, bản thân biết số điện thoại của lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau, do thấy trên trang web của công an tỉnh cung cấp số điện thoại đường dây nóng để người dân báo thông tin về tội phạm.

Tại buổi làm việc, H. thừa nhận hành vi vi phạm và cam kết không tái phạm. Từ đó, ngành chức năng tỉnh Cà Mau ra quyết định xử phạt H. số tiền 5 triệu đồng về hành vi vi phạm nêu trên.