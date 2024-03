Tiền Giang: Khởi tố 6 bị can cưỡng đoạt tài sản khi đi đòi nợ

Ngày 2.3, Cơ quan CSĐT Công an H.Cai Lậy (Tiền Giang) cho biết vừa tống đạt các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 bị can để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản khi đi đòi nợ.

Các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam gồm: Nguyễn Thị Hồng Nhung (31 tuổi), Nguyễn Quốc Đạt (26 tuổi, cùng ngụ H.Cai Lậy), Võ Cao Tuấn (44 tuổi), Nguyễn Tấn Vũ (42 tuổi), Nguyễn Hoàng Phúc (38 tuổi, cùng ngụ H.Châu Thành) và Kiên Thương (28 tuổi, ngụ H.Gò Công Tây, cùng Tiền Giang).

Bị can Nguyễn Thị Hồng Nhung tại cơ quan điều tra B.B.

Tại cơ quan điều tra, Nhung khai nhận, tháng 1.2024, thông qua 1 người bạn, Nhung có cho ông Lưu Văn Hoàng Anh (ngụ H.Cai Lậy) vay 50 triệu đồng. Đến hẹn, không thấy ông Hoàng Anh trả tiền, Nhung nhiều lần gọi điện thoại đòi tiền nhưng không được.

Bị can Kiên Thương B.B.

Chiều 24.1, Nhung gọi điện thoại cho Thương nhờ đi đòi nợ. Thương rủ thêm Tuấn, Phúc, Vũ, còn Nhung rủ Đạt cùng đi.

Đến nhà nhưng không gặp được ông Hoàng Anh, nhóm của Nhung đã đe dọa vợ và con của ông Hoàng Anh nhằm yêu cầu ông Hoàng Anh trả tiền. Thương và Tuấn lấy dao tự chế mang theo trong người uy hiếp tinh thần, buộc vợ ông Hoàng Anh trả nợ.

Bị can Võ Cao Tuấn B.B.

Trước khi ra về, nhóm của Nhung còn đe dọa sẽ tiếp tục quay lại nếu ông Hoàng Anh không trả tiền.

Sau đó, Nhung chuyển cho Thương 1,2 triệu đồng tiền công, Thương trả cho Phúc, Vũ, Tuấn mỗi người 300.000 đồng. Cả Thương, Đạt, Phúc, Vũ, Tuấn đều thừa nhận hành vi vi phạm pháp luật.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an H.Cai Lậy tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các bị can trong vụ đe dọa người thân của con nợ để đòi nợ.