Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhận hàng trăm lời động viên qua số điện thoại đường dây nóng

Chiều 23.1, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cho biết, sau 1 tuần công bố số điện thoại đường dây nóng của cá nhân, nhằm tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm của người dân, đến nay đã có hàng trăm tin báo gởi đến ông.



Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cung cấp thông tin nhân buổi gặp mặt các cơ quan báo chí mừng xuân Giáp Thìn 2024 LÊ MINH

Cụ thể, việc công bố số điện thoại cá nhân được đại tá Nguyễn Thanh Tuấn thực hiện từ ngày 16.1, qua số cá nhân 091.969.7575, giúp người dân kịp thời tố giác tội phạm.

Đây còn là kênh thông tin quan trọng để lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế kịp thời nắm bắt tình hình công tác, tác nghiệp của toàn lực lượng, được quần chúng nhân dân phản ánh. Qua đó phục vụ cho công tác xây dựng lực lượng công an chính quy tinh nhuệ, trọng dân, gần dân, phục vụ nhân dân.

Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế thông tin thêm, trong trường hợp ông bận việc, số điện thoại này sẽ kết nối trực tiếp với lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nghe máy. Ngoài ra, số máy còn được kết nối với 3 nền tảng mạng xã hội và hệ thống máy tính văn phòng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn chia sẻ, có nhiều cuộc gọi đến đường dây nóng chỉ để hỏi thăm LÊ MINH

Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế cũng đã thành lập tổ giúp việc, gồm 5 cán bộ thường xuyên trực đường dây nóng, để nắm bắt thông tin phản ánh của người dân 24/24.

"Sau khi công bố đường dây nóng, ngoài những thông tin phản ánh, tôi còn nhận rất nhiều cuộc gọi thăm hỏi, chia sẻ, động viên lực lượng công an", đại tá Tuấn vui vẻ chia sẻ.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế nhấn mạnh, với quan điểm nghe được càng nhiều càng tốt, chỉ trong 7 ngày triển khai, hàng trăm thông tin phản ánh qua đã được giải quyết. Qua đó còn góp phần hoàn thành mục tiêu phục vụ dân được nhiều hơn, trọng dân, gần dân, về với dân của Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.