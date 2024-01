Xúc động tiễn biệt phó công an phường hy sinh ở Huế

Đó là những lời tiễn biệt mà đồng đội dành cho trung tá Trần Duy Hùng, Phó trưởng công an P.Thủy Vân (TP.Huế), người đã hy sinh khi làm nhiệm vụ khống chế nghi phạm gây rối hôm 12.1. Chiều nay 19.1, lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, lãnh đạo Thành ủy TP.Huế cùng gia đình, đồng nghiệp và rất đông bà con lối xóm dự lễ truy điệu và tiễn biệt anh.

Lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, lãnh đạo Thành ủy TP.Huế, đồng nghiệp và gia đình và đông đảo người dân đến dự lễ truy điệu và tiễn biệt trung tá Trần Duy Hùng TRẦN HỒNG

Đại diện Công an TP.Huế đã đọc điếu văn tiễn biệt trung tá Trần Duy Hùng, ôn lại quá trình công tác của anh, với lời văn xúc động nhắc về gia đình có truyền thống cách mạng, bố, mẹ nguyên là cán bộ công an.

"Từ khi bé, hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy với công việc đã ăn sâu trong tiềm thức của đồng chí, thắp sáng ước mơ được khoác lên mình màu áo xanh của lực lượng công an, để cống hiến sức lực, trí tuệ cho bình yên cuộc sống. Trải qua gần 16 năm công tác trong ngành công an, dù trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn, gian khổ nào, đồng chí Hùng luôn không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, hoàn thành trọng trách công việc của người chiến sĩ công an nhân dân, vừa làm tròn trách nhiệm của người con, người chồng, người cha. Trung tá Trần Duy Hùng đã nhiều lần được Giám đốc Công an tỉnh, các cấp, các ngành, biểu dương, khen thưởng…", điếu văn có đoạn viết.

Đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, động viên và trao tiền hỗ trợ của ngành công an cho gia đình trung tá Trần Duy Hùng TRẦN HỒNG

"Đồng chí Trần Duy Hùng ra đi khi tuổi đời, tuổi ngành còn trẻ. Bao ước mơ, hoài bão về bảo vệ bình yên cuộc sống, hạnh phúc cho nhân dân còn dang dở", trích một đoạn trong điếu văn.

Tại lễ truy điệu, để chia sẻ đau thương, mất mát của gia đình trung tá Trần Duy Hùng, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên – Huế, đã trao 520 triệu đồng từ nguồn quyên góp, ủng hộ của cán bộ, chỉ huy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Dịp này, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, đại tá Nguyễn Thanh Tuấn cũng trao số tiền trợ cấp đột xuất 50 triệu đồng trích từ Quỹ phòng chống tội phạm T.Ư cho gia đình trung tá Trần Duy Hùng.