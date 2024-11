Mưa lớn, nước đổ như thác ở đảo Cù Lao Chàm

Sáng 5.11, bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND xã Tân Hiệp (TP.Hội An, Quảng Nam) cho biết từ khuya hôm qua (4.11) tới sáng nay (5.11), trên địa bàn xã đảo Cù Lao Chàm có mưa rất to. Lượng mưa rất lớn liên tục trút xuống tại khu vực xã đảo khiến một số khu vực thấp trũng bị ngập cục bộ. Đến 9 giờ ngày 5.11, mưa lớn vẫn còn diễn ra.

Mưa lớn khiến nước trên đỉnh Cù Lao Chàm cuồn cuộn như thác đổ ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Theo bà Hương, mưa lớn kéo dài khiến nước trên cao đổ về chảy cuồn cuộn như thác đổ. Địa phương cũng phát đi thông báo cấm người dân đến tại khu vực có nước chảy mạnh nhằm đảm bảo an toàn.

Một số hình ảnh được chia sẻ trên Facebook cho thấy tại đảo Cù Lao Chàm mưa rất lớn khiến nước chảy cuồn cuộn như thác.

Ngoài ra, ghi nhận của PV Thanh Niên, sáng nay nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đang có mưa lớn.

Theo Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai – tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) tỉnh Quảng Nam, từ 5 giờ đến 7 giờ sáng tại các địa phương như H.Đại Lộc, TX.Điện Bàn, TP.Hội An đã có mưa to đến mưa rất to.

Nước đổ về như thác, chính quyền địa phương phải đặt barie cảnh báo ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Dự báo trong 24 – 48 giờ tới, các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phía bắc phổ biến từ 60 - 120 mm, có nơi trên 150 mm; các địa phương vùng đồng bằng ven biển và vùng núi phía nam phổ biến từ 80 - 150 mm, có nơi trên 200 mm.

Mưa lớn gây ra nguy cơ xảy ra lũ, lũ quét, tại các sông, suối vùng núi, sạt lở đất đá ở sườn dốc, sông, suối nhỏ; gây ngập úng tại các vùng thấp trũng, nơi tập trung đông dân cư ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.