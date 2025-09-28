Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Hà Nội mưa lớn trên 350 mm do bão số 10, nguy cơ ngập lụt

Phan Hậu
Phan Hậu
28/09/2025 10:48 GMT+7

Dự báo thời tiết Hà Nội từ chiều nay 28.9 đến trưa ngày 30.9 sẽ có mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10, nguy cơ ngập lụt nhiều tuyến đường phố, khu đô thị, khu dân cư vùng trũng thấp.

Sáng 28.9, Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ đưa ra dự báo tác động của bão số 10 đến thời tiết khu vực TP.Hà Nội. Theo ghi nhận từ 7 giờ ngày 27.9 đến 7 giờ sáng nay 28.9, nhiều khu vực trên địa bàn TP. Hà Nội có mưa rào và giông. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30 mm, có nơi lớn hơn như: Đông Ngạc là 36,6 mm, Việt Hưng là 34,6 mm, Phú Diễn là 33,2 mm...

Hà Nội mưa lớn trên 350 mm do bão số 10, nguy cơ ngập lụt- Ảnh 1.

Hà Nội dự báo có mưa lớn, nguy cơ ngập lụt do ảnh hưởng bão số 10

ẢNH: TUẤN MINH

Đài Khí tượng thủy văn Bắc bộ nhận định, do ảnh hưởng của rìa phía bắc hoàn lưu bão số 10 và sau đó tiếp tục ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão số 10 kết hợp với hội tụ gió đông nam phát triển lên đến 5.000 m, dự báo từ chiều tối nay đến trưa ngày 30.9, TP.Hà Nội có mưa vừa, mưa to đến rất to và giông. Lượng mưa phổ biến từ 80 - 250 mm, có nơi trên 350 mm.

Dự báo chi tiết khu vực trung tâm TP.Hà Nội như: Thanh Xuân, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Láng... có lượng mưa từ 100 - 200 mm. Khu vực Bất Bạt, Ba Vì, Sơn Tây, Hoài Đức, Hòa Lạc, Quốc Oai... lượng mưa từ 100 - 250 mm. Khu vực Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh... lượng mưa từ 80 - 150 mm.

Mưa lớn tại TP.Hà Nội trong những ngày tới nguy cơ gây ra ngập lụt ở nhiều tuyến đường phố, khu đô thị, khu vực dân cư trũng thấp...

Nguy cơ gây lũ quét từ Thanh Hóa - Đà Nẵng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ ngày 28.9 - 30.9, ở Bắc bộ và từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với tổng lượng mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi trên 450 mm. 

Riêng khu vực đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ và từ Thanh Hóa đến phía bắc Quảng Trị phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc, ghi nhận từ 3 giờ ngày 27.9 đến 3 giờ sáng nay, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, như Xuân Lẹ (Thanh Hóa) mưa 325,2 mm; thủy điện Hủa Na (Nghệ An) mưa 326,6 mm; Kỳ Lâm (Hà Tĩnh) mưa 134,4 mm; Hải Lâm (Quảng Trị ) mưa 233,8 mm; Hương Nguyên (TP.Huế) mưa 408,2 mm; Hòa Khương (TP.Đà Nẵng) mưa 279,4 mm...

Trong 3 - 6 giờ tới, các tỉnh nói trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như sau: từ Thanh Hóa đến Quảng Trị từ 10 - 30 mm, có nơi trên 60 mm; TP.Huế và TP.Đà Nẵng từ 20 - 40 mm, có nơi trên 80 mm. 

Trong ngày hôm nay, nhiều phường, xã ở khu vực vùng núi, địa hình sườn dốc từ Thanh Hóa đến TP.Đà Nẵng có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, lúc 9 giờ hôm nay, tâm bão số 10 ở vị trí khoảng 16,9 độ vĩ bắc và 109,0 độ kinh đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP.Đà Nẵng, cách TP.Huế khoảng 140 km về phía đông. 

Vùng gần tâm bão cường độ gió cấp 12, tương đương tốc độ từ 118 - 133 km/giờ, giật cấp 15. Bão đang di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ 25 - 30 km/giờ.

Thủ tướng yêu cầu 21 tỉnh ứng phó thiên tai trong mưa bão số 10

Thủ tướng yêu cầu 21 tỉnh ứng phó thiên tai trong mưa bão số 10

Bão số 10 gây ra đợt mưa rất lớn ở Bắc bộ và Bắc Trung bộ, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 21 tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng trở ra phía bắc sẵn sàng ứng phó với nguy cơ xảy ra cùng lúc nhiều loại hình thiên tai.

