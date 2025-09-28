Thủ tướng yêu cầu 21 tỉnh ứng phó thiên tai trong mưa bão số 10

Chủ động quyết định cho học sinh nghỉ học tránh bão số 10

Ngay sau Công điện số 173/CĐ-TTg ngày 26.9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tiếp tục ký ban hành Công điện số 174/CĐ-TTg ngày 27.9 yêu cầu lãnh đạo 21 tỉnh, thành phố tập trung ứng phó bão số 10 và mưa lũ, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét, gồm: Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Lào Cai, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội.

Mưa lớn trong cơn bão số 10 nguy cơ xảy ra nhiều hình thái thiên tai nguy hiểm, như lũ quét, lũ, sạt lở đất, ngập lụt ở nhiều địa phương khu vực Bắc bộ, Bắc Trung bộ ẢNH: VRAIN

Công điện nêu rõ, bão số 10 đã mạnh lên cấp 12, giật cấp 15, đang di chuyển rất nhanh về phía đất liền nước ta và càng vào gần bờ càng mạnh thêm, có thể đạt cấp 13, giật cấp 16.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo cơn bão đổ bộ vào thời điểm triều cường, kết hợp nước dâng do bão và sóng lớn có thể gây tràn, vỡ, sạt lở đê biển, ngập các khu dân cư vùng thấp trũng ven biển.

Bão số 10 có thể gây mưa lớn tại Bắc bộ và Bắc Trung bộ (kể cả trên lãnh thổ Lào), nhất là khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh với tổng lượng mưa khoảng 200 - 400 mm, có nơi trên 600 mm, nguy cơ cao xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt, chia cắt giao thông ở miền núi và vùng thấp trũng.

Do đó, Thủ tướng yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành Bắc bộ, Bắc Trung bộ chỉ đạo rà soát, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền còn hoạt động trên biển di chuyển thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú bão để bảo đảm an toàn; triển khai giải pháp bảo đảm an toàn cho người và tàu thuyền tại nơi neo đậu, tránh trú.

Căn cứ tình hình cụ thể, các địa phương quyết định việc hạn chế hoạt động trên biển, ven biển, cấm biển, kiểm soát, hạn chế giao thông, cho học sinh nghỉ học để bảo đảm an toàn trong thời gian bị ảnh hưởng của bão, mưa lũ lớn.

Đồng thời, triển khai ngay biện pháp bảo vệ, gia cố để bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, nhất là đê biển, đê cửa sông, các hồ đập xung yếu; chủ động vận hành điều tiết các hồ chứa nước phù hợp để sẵn sàng đón lũ, bảo đảm an toàn công trình hồ đập, không để xảy ra tình trạng lũ chồng lũ.

Triển khai ngay công tác chằng néo, gia cố bảo vệ nhà cửa, kho tàng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để giảm thiệt hại đối với sản xuất, nhất là sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển, kịp thời phục hồi sản xuất kinh doanh ngay sau bão lũ.

Thủ tướng yêu cầu các địa phương tổ chức rà soát, chủ động sơ tán, di dời các hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, đặc biệt chú ý những nơi đã có hiện tượng sụt lún đất, nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu, trên các tàu thuyền, lồng bè, chòi canh nuôi thủy hải sản.

Chủ động bố trí lực lượng canh gác, tuần tra bảo đảm an ninh trật tự tại nơi sơ tán, không để người dân tự ý quay lại khi chưa bảo đảm an toàn.

Cùng đó, Thủ tướng yêu cầu các địa phương chủ động bố trí lực lượng, phương tiện, dự trữ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm tại khu vực xung yếu, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, đói, khát, rét. Triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Đối với các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thủ tướng yêu cầu các đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền chủ động chỉ đạo, đôn đốc triển khai các biện pháp ứng phó để bảo đảm an toàn đối với lực lượng, phương tiện, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc lĩnh vực quản lý.

Trong đó, lưu ý bảo đảm an toàn các hoạt động giao thông vận tải trên biển, trên sông, an toàn đê điều, hồ đập thủy lợi, thủy điện, hệ thống điện, viễn thông, cơ sở giáo dục, y tế, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ...

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an chỉ đạo lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn rà soát phương án, chủ động bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ nhân dân ứng phó bão số 10 (bão Bualoi), mưa lũ, hỗ trợ sơ tán, di dời dân cư, cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.