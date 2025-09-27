Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Những tỉnh nào có mưa lớn dữ dội trong bão số 10?

Phan Hậu
Phan Hậu
27/09/2025 16:44 GMT+7

Dự báo từ chiều tối nay 27.9, hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi) bắt đầu gây mưa lớn dữ dội tại nhiều tỉnh, thành phố ở Bắc bộ, Trung bộ.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, bão số 10 (bão Bualoi) đang di chuyển rất nhanh, hướng vào đất liền các tỉnh miền Trung. 

Cập nhật đến chiều nay 27.9, bão số 10 (bão Bualoi) chưa có dấu hiệu suy yếu, dự báo càng di chuyển vào gần bờ cường độ bão càng có xu hướng mạnh thêm, phạm vi ảnh hưởng rộng, nguy cơ xảy ra nhiều loại hình thiên tai như: gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Những tỉnh nào có mưa lớn dữ dội trong bão số 10?- Ảnh 1.

Bão số 10 (bão Bualoi) đang gây mưa lớn diện rộng ở miền Bắc, miền Trung

ẢNH: VRAIN

Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (bão Bualoi), từ chiều tối nay, mưa lớn diện rộng bắt đầu xảy ra ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung.

Dự báo chi tiết vùng mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, từ chiều tối 27.9 đến 29.9, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị sẽ có mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến từ 200 - 400 mm, có nơi mưa trên 600 mm.

Khu vực nam Quảng Trị đến Đà Nẵng có mưa phổ biến từ 100 - 300 mm, có nơi mưa lớn trên 400 mm; nguy cơ xảy ra mưa cường suất lớn trên 100 mm/giờ gây ngập úng cục bộ.

Mưa bão số 10 (bão Bualoi) bắt đầu từ các tỉnh miền Trung sau đó tiếp tục lan rộng ra các tỉnh miền Bắc. Dự báo từ chiều mai 28.9 đến ngày 29.9, các tỉnh đồng bằng miền Bắc, nam Phú Thọ sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, có nơi mưa lớn trên 450 mm. 

Ngoài ra, từ chiều tối và đêm 27.9, các tỉnh Gia Lai - Lâm Đồng và Nam bộ có mưa rào và giông rải rác, lượng mưa phổ biến từ 20 - 40 mm, có nơi mưa lớn 100 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Bão số 10 (bão Bualoi) cách Hoàng Sa 270 km, hướng về Nghệ An - Quảng Trị

Mưa lớn bão số 10 kéo dài đến hết ngày 30.9

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, mưa lớn do ảnh hưởng bão số 10 (bão Bualoi) kéo dài đến hết ngày 30.9.

Dự báo từ đêm 29 - 30.9, các tỉnh miền Bắc, tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 30 - 70 mm, cục bộ 150 mm; riêng đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ có mưa lớn từ 50 -100 mm, có nơi mưa lớn trên 200 mm. Mưa lớn ở Bắc bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến ngày 30.9.

Dự báo tổng lượng mưa từ đêm 27 - 30.9, các tỉnh miền Bắc và từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng có lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, có nơi mưa lớn trên 450 mm; riêng đồng bằng Bắc bộ, nam Phú Thọ, Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, có nơi mưa lớn trên 600 mm.

