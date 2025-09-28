Gấp rút ứng phó bão số 10

Nghệ An là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10, dự báo bão đổ bộ vào đêm 28.9 kèm theo lượng mưa rất lớn. Từ sáng 27.9, mưa lớn đã trút xuống nhiều xã, gây ngập lụt cục bộ, nhiều bản làng ở các xã miền núi đã bị nước lũ chia cắt do đường ngập. Tỉnh Nghệ An đã cấm tàu thuyền ra khơi từ 5 giờ ngày 27.9, tất cả các tàu thuyền đang hoạt động trên biển đã nhận được thông báo kêu gọi vào bờ tránh trú. Một số thủy điện được lệnh xả lũ để giảm dung tích nước trên các hồ chứa.

Xã Đan Hải (Hà Tĩnh) huy động hàng trăm người gia cố tuyến đê Hội Thống bị sạt lở nghiêm trọng trước bão ẢNH: PHẠM ĐỨC

Ông Nguyễn Văn Đệ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, yêu cầu các sở, ngành và các xã phải kích hoạt công tác ứng phó với bão số 10 với tinh thần chủ động, khẩn trương. Theo kịch bản nếu bão đổ bộ với cường độ mạnh, hàng ngàn hộ dân sinh sống ven biển và vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt ở các xã miền núi Nghệ An sẽ phải sơ tán để đảm bảo an toàn trước khi bão đổ bộ. Công việc sơ tán phải hoàn thành trước 17 giờ ngày 28.9.

Cùng ngày 27.9, tỉnh Hà Tĩnh đã chỉ đạo các ngành chức năng yêu cầu các địa phương chủ động sơ tán 6.500 hộ dân (trên 15.700 người) vùng ven biển, ven cửa sông đến nơi tránh trú an toàn. Theo đó, người dân sẽ được chính quyền, công an hỗ trợ di dời đến các điểm trường học, các công sở, trạm y tế và các nhà cao tầng kiên cố trên địa bàn. Công tác sơ tán phải hoàn thành trước 9 giờ hôm nay (28.9).

Tại Thanh Hóa cùng ngày, nhiều nơi có mưa, đặc biệt khu vực miền núi có mưa lớn gây ngập nhiều tràn, chia cắt một số khu dân cư, đường giao thông. Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Hoài Anh đã triệu tập cuộc họp khẩn bàn các phương án ứng phó bão số 10, đồng thời ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương khu vực ven biển tổ chức sơ tán người dân ở trong phạm vi 200 m tính từ mép nước biển vào đất liền, xong trước 15 giờ ngày 28.9; các địa phương khu vực miền núi tổ chức sơ tán tổng cộng hơn 7.300 người sinh sống ở các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt, xong trước 17 giờ ngày 28.9.

Hôm qua, do ảnh hưởng của bão số 10, địa bàn TP.Huế và tỉnh Quảng Trị cũng có mưa lớn. Nhiều nơi ở Quảng Trị có lượng mưa trên 200 mm như Dakrong (288,4 mm), Đông Hà (230,2 mm); hiện nước trên các sông dao động từ báo động 1 đến dưới báo động 2. Toàn tỉnh ghi nhận 152 điểm nguy cơ sạt lở đồi núi, ảnh hưởng gần 6.800 nhân khẩu, trong đó 34 điểm đặc biệt nguy hiểm đe dọa hơn 650 hộ dân. Ngoài ra, có 128 điểm sạt lở bờ sông và 10 điểm sạt lở bờ biển, trong đó 5 vị trí cần theo dõi sát sao.

Mưa lớn đã khiến nhiều tuyến giao thông huyết mạch ở Quảng Trị ngập sâu, như QL49C có đoạn ngập đến 60 cm; một số đoạn trên QL1, tuyến tránh Đông Hà, tỉnh lộ 582 và 584 cũng bị chia cắt. Ở các xã miền núi A Dơi, Lìa, nước lũ dâng cao, chảy xiết làm trôi nhiều đoạn đường tạm; chính quyền địa phương đã lập chốt chặn… Ngày 27.9, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phân công 75 tổ trên tuyến biên giới (305 cán bộ, chiến sĩ) bám sát địa bàn, sẵn sàng hỗ trợ nhân dân. Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Trần Phong chỉ đạo rà soát, sơ tán những hộ dân có nhà cửa không đảm bảo an toàn, hoàn thành trước 15 giờ ngày 28.9.