Đang cứu nạn 2 tàu cá (11 thuyền viên) trên đường vào trú bão số 10

Sáng 28.9, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết, 2 tàu cá của TP.HCM bị nạn trong lúc vào Cửa Việt trú bão số 10. 1 tàu bị chìm, 1 tàu đang bị chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn.

Tàu cá gặp nạn ở cửa lạch Cửa Việt (Quảng Trị) ẢNH: THANH LỘC

Theo đó, vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 28.9, bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà 2 tàu đánh cá mang số hiệu: BV 4670-TS và BV 0042-TS ở TP.HCM (trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) báo tin cho đơn vị về việc 2 tàu/11 thuyền viên bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt); yêu cầu đơn vị hỗ trợ, ứng cứu. Qua tra cứu trên hệ thống giám sát hành trình và theo dõi tàu cá, 2 tàu trên không có dữ liệu hành trình trên hệ thống.

Đông đảo lực lượng tìm cách tiếp cận tàu bị nạn ẢNH: THANH LỘC

Sóng lớn làm việc tiếp cận, cứu nạn gặp khó khăn ẢNH: THANH LỘC

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu. Đến hơn 7 giờ sáng cùng ngày đã có 1 thuyền viên bơi vào bờ. Công tác phối hợp ứng cứu đang được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện hết sức khẩn trương tích cực.

1 thuyền viên (giữa) đã liều mình bơi được vào bờ ẢNH: THANH LỘC

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị hiện đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, điều động tàu CN-09 của Đồn biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Đồn biên phòng Triệu Vân tiếp cận, ứng cứu; duy trì liên lạc với người nhà, chủ tàu và tàu bị nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu.



