Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đang cứu nạn 2 tàu cá (11 thuyền viên) trên đường vào trú bão số 10

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/09/2025 09:36 GMT+7

Lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị và người dân địa phương đang tìm cách ứng cứu 2 tàu cá 2 tàu đánh cá của TP.HCM gặp nạn trong lúc vào trú bão số 10 ở Cửa Việt (Quảng Trị).

Sáng 28.9, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt (Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng Quảng Trị) cho biết, 2 tàu cá của TP.HCM bị nạn trong lúc vào Cửa Việt trú bão số 10. 1 tàu bị chìm, 1 tàu đang bị chết máy, bị sóng đánh vỡ mạn.

NÓNG: Đang cứu nạn 2 tàu cá (11 thuyền viên) trên đường vào trú bão số 10- Ảnh 1.

Tàu cá gặp nạn ở cửa lạch Cửa Việt (Quảng Trị)

ẢNH: THANH LỘC

Theo đó, vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 28.9, bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà 2 tàu đánh cá mang số hiệu: BV 4670-TS và BV 0042-TS ở TP.HCM (trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) báo tin cho đơn vị về việc 2 tàu/11 thuyền viên bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt); yêu cầu đơn vị hỗ trợ, ứng cứu. Qua tra cứu trên hệ thống giám sát hành trình và theo dõi tàu cá, 2 tàu trên không có dữ liệu hành trình trên hệ thống.

NÓNG: Đang cứu nạn 2 tàu cá (11 thuyền viên) trên đường vào trú bão số 10- Ảnh 2.

Đông đảo lực lượng tìm cách tiếp cận tàu bị nạn

ẢNH: THANH LỘC

NÓNG: Đang cứu nạn 2 tàu cá (11 thuyền viên) trên đường vào trú bão số 10- Ảnh 3.

Sóng lớn làm việc tiếp cận, cứu nạn gặp khó khăn

ẢNH: THANH LỘC

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu. Đến hơn 7 giờ sáng cùng ngày đã có 1 thuyền viên bơi vào bờ. Công tác phối hợp ứng cứu đang được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện hết sức khẩn trương tích cực.

NÓNG: Đang cứu nạn 2 tàu cá (11 thuyền viên) trên đường vào trú bão số 10- Ảnh 4.

1 thuyền viên (giữa) đã liều mình bơi được vào bờ

ẢNH: THANH LỘC

Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị hiện đã báo cáo lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, điều động tàu CN-09 của Đồn biên phòng Cồn Cỏ phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt, Đồn biên phòng Triệu Vân tiếp cận, ứng cứu; duy trì liên lạc với người nhà, chủ tàu và tàu bị nạn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện ứng cứu.


Tin liên quan

141 tàu cá Gia Lai còn trong vùng nguy hiểm của bão số 10

141 tàu cá Gia Lai còn trong vùng nguy hiểm của bão số 10

Gia Lai phát thông báo khẩn kêu gọi 141 tàu cá đang trong vùng nguy hiểm khẩn trương di chuyển tránh bão số 10 (bão Bualoi).

Ngắt giám sát hành trình, 4 thuyền trưởng tàu cá bị phạt gần 900 triệu đồng

Quảng Trị: Tàu cá bốc cháy dữ dội trên sông Nhật Lệ giữa trưa nắng

Khám phá thêm chủ đề

tàu cá Quảng Trị Biên phòng bão số 10 tàu bị chìm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận