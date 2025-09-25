Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự Dân sinh

Ngắt giám sát hành trình, 4 thuyền trưởng tàu cá bị phạt gần 900 triệu đồng

Hải Phong
Hải Phong
25/09/2025 19:10 GMT+7

Ngắt hệ thống giám sát hành trình, 4 thuyền trưởng tàu cá ở Quảng Ngãi bị phạt gần 900 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong thời hạn 9 tháng.

Ngày 25.9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi, cho biết vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng 867 triệu đồng đối với 4 thuyền trưởng tàu cá vi phạm các quy định trong lĩnh vực thủy sản.

Ngắt giám sát hành trình, 4 thuyền trưởng tàu cá bị phạt gần 900 triệu đồng - Ảnh 1.

Các tàu cá vi phạm bị phạt

ẢNH: CẨM ÁI

Cụ thể, ông Phạm Văn Thơm (thuyền trưởng tàu QNg-98119 TS) và ông Võ Văn Nguyên (thuyền trưởng tàu QNg-94477 TS) mỗi người bị phạt 205 triệu đồng. Ông Mai Văn Thị (thuyền trưởng tàu QNg-98447 TS) bị phạt hơn 248 triệu đồng, còn ông Phạm Ngát (thuyền trưởng tàu QNg-94605 TS) bị phạt hơn 208 triệu đồng.

Ngoài phạt tiền, 4 thuyền trưởng này còn bị tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong 9 tháng.

Theo kết quả điều tra, trong quá trình tuần tra chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ (Quảng Ngãi) phát hiện 4 thuyền trưởng trên điều khiển tàu cá có chiều dài lớn nhất từ 15 m trở lên, hoạt động khai thác trên biển nhưng không duy trì việc truyền thông tin qua hệ thống giám sát tàu cá theo quy định. Các thuyền trưởng cũng không chấp hành kiểm tra, kiểm soát của lực lượng chức năng.

Ngoài ra, tàu cá của ông Mai Văn Thị và ông Phạm Ngát còn vi phạm quy định về bốc dỡ thủy sản khai thác không đúng vị trí, cũng như khai thác không đúng ngành nghề ghi trong giấy phép.

Từ kết quả điều tra và xác minh, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Sa Kỳ đã đề xuất, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định xử phạt nhằm răn đe, chấn chỉnh tình trạng vi phạm quy định chống khai thác IUU.

giám sát hành trình giám sát tàu cá vi phạm hành chính chống khai thác IUU Quảng Ngãi
