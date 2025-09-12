Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Vi phạm thiết bị giám sát hành trình, 2 thuyền trưởng bị tước chứng chỉ hành nghề

Bá Cường
Bá Cường
12/09/2025 19:33 GMT+7

Hai thuyền trưởng ở Quảng Ngãi vừa bị Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị phạt 150 triệu đồng, tước chứng chỉ 9 tháng vì vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình.

Ngày 12.9, thông tin từ Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 thuyền trưởng tàu cá Quảng Ngãi do vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình trong quá trình hoạt động trên biển.

Trước đó, lúc 16 giờ 10 phút ngày 3.9, tại khu vực biển phía bắc đảo Cồn Cỏ, Đồn biên phòng Cồn Cỏ phối hợp Trạm thủy sản và kiểm ngư Nam Quảng Trị tuần tra, phát hiện tàu cá QNg-95581 TS có dấu hiệu nghi vấn.

Vi phạm thiết bị giám sát hành trình, 2 thuyền trưởng bị tước chứng chỉ hành nghề- Ảnh 1.

Lực lượng chức năng xử phạt 2 thuyền trưởng vi phạm quy định về thiết bị giám sát hành trình

ẢNH: BỘ ĐỘI BIÊN PHÒNG QUẢNG TRỊ

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định tàu dài 21,3 m, hành nghề vận chuyển nguồn lợi thủy sản, trên tàu có 5 người, do ngư dân Nguyễn Thanh Đại (35 tuổi, trú tại Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Tàu cá này không có thiết bị giám sát hành trình theo quy định.

Thuyền trưởng Đại khai nhận do thanh gắn thiết bị bị gãy, bình ắc quy yếu không sạc được điện nên đã gửi thiết bị giám sát hành trình sang tàu cá QNg-95181 TS do ông Nguyễn Thanh Vân làm thuyền trưởng.

Đồn biên phòng Cồn Cỏ đã yêu cầu thuyền trưởng Đại liên hệ để ông Vân đưa tàu cá QNg-95181 TS cùng thiết bị quay lại âu cảng đảo Cồn Cỏ.

Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, tàu của thuyền trưởng Vân cập âu cảng, lực lượng chức năng kiểm tra và phát hiện trên tàu QNg-95181 TS có 1 thiết bị giám sát hành trình. Ông Vân thừa nhận đây là thiết bị của tàu QNg-95581 TS do thuyền trưởng Đại gửi sang nhằm duy trì hoạt động.

Qua quá trình điều tra, xác minh, đến ngày 12.9, Ban Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 thuyền trưởng.

Cụ thể, thuyền trưởng Nguyễn Thanh Đại bị phạt 75 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng tàu cá trong 9 tháng về hành vi gửi thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khi tàu cá đó hoạt động trên biển.

Thuyền trưởng Nguyễn Thanh Vân bị xử phạt 75 triệu đồng, tước quyền sử dụng chứng chỉ thuyền trưởng trong 9 tháng về hành vi tàng trữ thiết bị giám sát hành trình của tàu cá khác khi tàu cá đó hoạt động trên biển.

Khám phá thêm chủ đề

giám sát hành trình tàu cá Bộ đội biên phòng vi phạm hành chính
