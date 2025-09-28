Bão số 10: Dùng drone tìm kiếm 3 thuyền viên mất tích trong vụ 2 tàu cá bị chìm ở Quảng Trị

Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 28.9, tại khu vực cửa lạch Cửa Việt (Quảng Trị) đã xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng khi 2 tàu cá của ngư dân TP.HCM gặp nạn trong lúc vào tránh bão số 10 (bão Bualoi). Một tàu bị chìm hoàn toàn, một tàu khác bị vỡ mạn, chết máy, khiến nhiều thuyền viên rơi xuống biển.

Ngay khi nhận tin báo, Đồn biên phòng Cửa khẩu cảng Cửa Việt đã phối hợp với Đồn biên phòng Triệu Vân huy động 50 cán bộ, chiến sĩ cùng ghe cứu hộ khẩn cấp tiếp cận hiện trường. 7 thuyền viên đã được ứng cứu, 1 thuyền viên tự bơi vào bờ; còn 3 thuyền viên mất tích.

Công tác cứu hộ vẫn đang diễn ra khẩn trương ẢNH: BÁ CƯỜNG

Để tăng cường công tác tìm kiếm, Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị đã điều động tàu CN-09 của Đồn biên phòng Cồn Cỏ cùng nhiều phương tiện phối hợp với chính quyền địa phương và người dân quét dọc khu vực biển, sông và bờ biển.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị có mặt tại hiện trường

Lực lượng chức năng đã điều động một drone (máy bay không người lái), song quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn do mưa gió lớn từ hoàn lưu bão. Lực lượng chức năng đang chờ thời tiết gió nhẹ sẽ bay ra thả phao, đưa ngư dân đang bám trên phao số 0 vào bờ.

Phía lực lượng cứu hộ cho hay: "Có 1 ngư dân đang bám vào phao, hiện tại lực lượng chức năng đã huy động một máy bay không người lái, chờ thời tiết thuận lợi sẽ điều khiển máy bay kèm một phao cứu hộ ra tiếp cận ứng cứu ngư dân".

1 thuyền viên gặp nạn đang bám vào phao số 0 ẢNH: BÁ CƯỜNG

Ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị (giữa) và ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị (ngoài cùng bên phải) có mặt tại hiện trường ẢNH: BÁ CƯỜNG

Trước diễn biến khẩn cấp, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị và ông Hoàng Nam, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Quảng Trị đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác tìm kiếm, cứu nạn. Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm mọi phương án để sớm tìm thấy 3 thuyền viên mất tích. Công tác cứu hộ tiếp tục được triển khai khẩn trương trong điều kiện thời tiết phức tạp.

Chiếc drone được đưa đến tham gia công tác cứu hộ cứu nạn ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Người hùng" cứu các thuyền viên

Ngoài sự tham gia cứu hộ của lực lượng chức năng, sự xuất hiện của ngư dân Nguyễn Ngọc Thuận (53 tuổi, ở khu phố 7, xã Cửa Việt), ứng cứu đã tạo nên những kỳ tích.

Ngư dân Nguyễn Ngọc Thuận liều mình cùng các lực lượng ứng cứu các thuyền viên gặp nạn ẢNH: BÁ CƯỜNG

Cụ thể, sáng nay 28.9, sau khi nắm được thông tin có người gặp nạn trên biển, ông Thuận đã dũng cảm đưa thuyền ra ứng cứu 7 ngư dân. "Tôi nghe có người gặp nạn đã lập tức chạy đến Đồn biên phòng Cửa Việt đề nghị phía lực lượng chức năng hỗ trợ cho tôi 2 cán bộ để cùng ra ứng cứu... Thời điểm này sóng lớn, gió to, tàu cá của tôi mất 15 phút để tiếp cận được hiện trường", ông Thuận kể lại.

Công tác cứu hộ vẫn đang được triển khai ẢNH: BÁ CƯỜNG

Tàu cá của ông Thuận có công suất 60 CV, ông đã cùng 2 cán bộ địa phương di chuyển tàu cá tiếp cận khu vực tàu cá bị nạn và ứng cứu thành công 7 thuyền viên. Các thuyền viên rất vui mừng vì đã được sống. Hiện tại, 7 thuyền viên đã được ứng cứu cùng 1 thuyền viên tự bơi vào bờ đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.