Bão số 10: Hai tàu cá bị sóng đánh chìm ở Quảng Trị, đã cứu được 8 thuyền viên

Sáng 28.9, ghi nhận của PV Thanh Niên tại khu vực biển Cửa Việt (xã Cửa Việt, Quảng Trị), hàng trăm chiến sĩ công an, biên phòng đang ra sức cứu nạn cho 2 tàu cá gặp nạn khi đang trên đường vào bờ neo đậu tránh bão số 10 (bão Bualoi).

Một thuyền viên được đưa về bờ an toàn và chuyển đi cấp cứu tại bệnh viện ẢNH: BÁ HOÀNG

Theo đó, vụ việc xảy ra vào sáng nay, hai tàu cá mang số hiệu Bà Rịa Vũng Tàu gồm BV-4670 TS và BV-0042 TS, với tổng 11 thuyền viên đang trên đường vào trú bão tại khu neo đậu Cửa Việt đã gặp nạn. Vụ việc khiến 1 tàu cá bị chìm cách bờ 0,9 hải lý, 1 tàu bị vỡ mạn sau đó bị sóng đánh dạt vào bờ.

Lực lượng chức năng đang tiếp tục triển khai các biện pháp tìm kiếm, cứu nạn 3 thuyền viên còn lại ẢNH: BÁ CƯỜNG

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng chức năng đã huy động phương tiện, lực lượng ứng cứu và đưa 8 thuyền viên vào bờ thành công (trong đó có 1 người tự bơi vào bờ), 3 người còn lại sau khi thuyền bị chìm đã nhảy xuống biển, 1 người đang đu bám vào một phao số 0, 2 người còn đang được lực lượng chức năng tìm kiếm.

Theo trung tá Nguyễn Văn Anh, Chính trị viên Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt cho biết đơn vị đang ra sức khẩn trương tìm kiếm và cứu nạn 3 thuyền viên còn mất tích trên biển.

Hiện tại trên khu vực biên Cửa Việt đang có mưa to, gió cùng sóng lớn gây cản trở cho việc tìm kiếm cứu nạn ẢNH: BÁ CƯỜNG

"Hiện tại đã có 8 thuyền viên được đưa vào bờ và cấp cứu tại bệnh viện, 3 người khác còn đang mắc kẹt trên biển, chúng tôi đang phối hợp với các lực lượng liên quan khẩn trương tìm kiếm, đưa 3 người còn lại vào bờ trước khi cơn bão đổ bộ", trung tá Nguyễn Văn Anh nói.

Tại hiện trường, khu vực biển có gió to, sóng lớn khiến công tác tìm kiếm cứu nạn bị cản trở. Thanh Niên sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Trước đó, Thanh Niên đã thông tin, vào lúc 5 giờ 45 phút ngày 28.9, bà Quất Thị Hải Linh (30 tuổi), là người nhà 2 tàu đánh cá mang số hiệu: BV 4670-TS và BV 0042-TS ở TP.HCM (trước đây là tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ) báo tin cho đơn vị về việc 2 tàu/11 thuyền viên bị nạn khi vào lạch Cửa Việt trú bão, cách bờ khoảng 1,5 km (ngay trước cửa lạch Cửa Việt); yêu cầu đơn vị hỗ trợ, ứng cứu. Qua tra cứu trên hệ thống giám sát hành trình và theo dõi tàu cá, 2 tàu trên không có dữ liệu hành trình trên hệ thống.

Bão số 10 (Bualoi) duy trì tốc độ 30 km/giờ trên vùng biển Quảng Trị - Đà Nẵng

Nhận được tin báo, Đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Việt đã điều động tổ công tác gồm 10 cán bộ, chiến sĩ phối hợp với chính quyền và nhân dân trên địa bàn tổ chức tiếp cận ứng cứu. Đến hơn 7 giờ sáng cùng ngày đã có 1 thuyền viên bơi vào bờ. Công tác phối hợp ứng cứu đang được cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện hết sức khẩn trương tích cực.