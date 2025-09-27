Ngư dân Quảng Ngãi hối hả vào bờ bán cá trước khi bão số 10 đổ bộ

Chiều 27.9, đã có hàng nghìn tàu cá của ngư dân Quảng Ngãi khẩn trương trở vào bờ tìm nơi neo đậu an toàn để ứng phó với bão số 10 (bão Bualoi).

Ngư dân Quảng Ngãi tranh thủ vào bờ bán hải sản trước khi bão đổ bộ ẢNH: CẨM ÁI

Ngư dân Lê Tuấn Chúng (ở xã An Phú, tỉnh Quảng Ngãi) vừa cập cảng Tịnh Hòa sau nhiều ngày đánh bắt ở Trường Sa, chia sẻ: "Tàu tôi đi được 17 ngày thì nghe tin bão lớn nên lập tức quay về. Vừa bán cá xong là lo ngay việc neo đậu, sóng gió đợt này mạnh lắm!".

Tại các cảng cá Sa Huỳnh, Tịnh Hòa, Mỹ Á, Lý Sơn và Tịnh Kỳ, nhiều ngư dân tranh thủ thu dọn, bán hải sản để nhanh chóng ổn định tàu thuyền trước khi bão đổ bộ. Anh Châu Minh Hải (ở P.Trà Câu, tỉnh Quảng Ngãi) cho biết tàu QNg-94637 TS của anh đánh bắt ở Hoàng Sa, vừa cập cảng trong sáng nay 27.9 và đã neo đậu an toàn.

Ngư dân đội mưa vận chuyển cá lên bờ ẢNH: CẨM ÁI

Theo thống kê, Quảng Ngãi có tổng cộng 6.422 tàu cá, trong đó 6.098 tàu hiện đã neo đậu tại các bến. Đến chiều 27.9, đã có 1.032 tàu vào neo đậu ổn định tại 5 cảng cá lớn của tỉnh.

Hiện 324 tàu cá với 3.835 lao động vẫn đang hoạt động trên các ngư trường, nhưng toàn bộ đã nhận được thông tin cảnh báo về diễn biến bão. Trong số này, còn 26 tàu nằm trong khu vực nguy hiểm, đang khẩn trương tìm nơi tránh trú.

Ngư dân vội vã chuyển cá lên bờ để đưa tàu đi tránh trú bão ẢNH: CẨM ÁI

Ông Nguyễn Đình Trung, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Quảng Ngãi, cho biết đơn vị đã sắp xếp tàu thuyền vào cảng theo trật tự để đảm bảo an toàn tuyệt đối, tránh va đập khi bão lớn đổ bộ.

Thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi (thứ 2 từ phải qua), đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại cảng cá Tịnh Hòa ẢNH: CẨM ÁI

Chiều cùng ngày, thượng tá Trần Thế Phan, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi, đi kiểm tra công tác ứng phó bão số 10 tại nhiều địa phương. Ông đánh giá cao sự chủ động của các cấp, đồng thời yêu cầu lực lượng vũ trang của tỉnh duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp chặt chẽ với biên phòng và chính quyền địa phương để kịp thời xử lý tình huống, sẵn sàng hỗ trợ di dời dân ở vùng nguy hiểm, ven biển, ven sông đến nơi an toàn.

