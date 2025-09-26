Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Ngãi: CSGT ngăn chặn nhiều vụ chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Hải Phong
Hải Phong
26/09/2025 14:42 GMT+7

Ngày 26.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết đơn vị vừa phát hiện và ngăn chặn 2 ô tô con chở tổng cộng 10 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cụ thể, khoảng gần 21 giờ ngày 24.9, sau khi tiếp nhận tin báo có 2 ô tô nghi vấn đang lưu thông trên địa bàn, thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều tổ tuần tra kiểm soát để chặn bắt.

Quảng Ngãi: CSGT ngăn chặn nhiều vụ chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép- Ảnh 1.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra ô tô chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

ẢNH: CSGT

Sau hơn 6 giờ truy tìm, đến khoảng 3 giờ sáng 25.9, Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện 2 xe khả nghi tại Km 1064, QL1 (đoạn qua xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ô tô BS 99A-814.78 do bà B.T.T.H (45 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, trên xe có 5 người Trung Quốc. Chiếc còn lại BS 99LD-035.37 do ông N.Q.S (41 tuổi, ở Nghệ An) điều khiển chở 1 người gốc Việt và 5 người Trung Quốc.

Tổ tuần tra đã áp tải các phương tiện cùng toàn bộ người và giấy tờ liên quan bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Quảng Ngãi: CSGT ngăn chặn nhiều vụ chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép- Ảnh 2.

CSGT kiểm tra ô tô chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

ẢNH: CSGT

Trước đó, vào đêm 20.4, lực lượng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) cũng phát hiện một ô tô con chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đã bàn giao cơ quan chức năng làm rõ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, để bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, người dân, đặc biệt là tài xế dịch vụ, taxi, xe công nghệ tuyệt đối không chở khách không rõ danh tính, quốc tịch. Đồng thời, cần kịp thời tố giác các trường hợp nghi vấn sử dụng ô tô đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép cho cơ quan chức năng, góp phần ngăn chặn và xử lý theo đúng pháp luật.

Tin liên quan

Quảng Nam: Trục xuất người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Quảng Nam: Trục xuất người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Công an tỉnh Quảng Nam vừa phối hợp Đồn biên phòng Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn) trục xuất 1 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép.

Khám phá thêm chủ đề

CSGT Nhập cảnh trái phép Xe ô tô Quảng Ngãi Người Trung Quốc Điều Tra
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận