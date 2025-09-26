Quảng Ngãi: CSGT ngăn chặn nhiều vụ chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép

Cụ thể, khoảng gần 21 giờ ngày 24.9, sau khi tiếp nhận tin báo có 2 ô tô nghi vấn đang lưu thông trên địa bàn, thượng tá Vũ Thanh Giang, Trưởng phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi, đã chỉ đạo triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động nhiều tổ tuần tra kiểm soát để chặn bắt.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra ô tô chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ẢNH: CSGT

Sau hơn 6 giờ truy tìm, đến khoảng 3 giờ sáng 25.9, Tổ công tác số 2 thuộc Đội CSGT đường bộ số 1 phát hiện 2 xe khả nghi tại Km 1064, QL1 (đoạn qua xã Vệ Giang, tỉnh Quảng Ngãi).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định ô tô BS 99A-814.78 do bà B.T.T.H (45 tuổi, ở Hà Nội) điều khiển, trên xe có 5 người Trung Quốc. Chiếc còn lại BS 99LD-035.37 do ông N.Q.S (41 tuổi, ở Nghệ An) điều khiển chở 1 người gốc Việt và 5 người Trung Quốc.

Tổ tuần tra đã áp tải các phương tiện cùng toàn bộ người và giấy tờ liên quan bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

CSGT kiểm tra ô tô chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam ẢNH: CSGT

Trước đó, vào đêm 20.4, lực lượng Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) cũng phát hiện một ô tô con chở 5 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép, đã bàn giao cơ quan chức năng làm rõ.

Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi khuyến cáo, để bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, người dân, đặc biệt là tài xế dịch vụ, taxi, xe công nghệ tuyệt đối không chở khách không rõ danh tính, quốc tịch. Đồng thời, cần kịp thời tố giác các trường hợp nghi vấn sử dụng ô tô đưa người nước ngoài nhập cảnh trái phép cho cơ quan chức năng, góp phần ngăn chặn và xử lý theo đúng pháp luật.