Đời sống

Clip ô tô biển xanh phóng ngược chiều ở Huế: CSGT xác minh

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
17/09/2025 15:15 GMT+7

Clip ghi lại cảnh một xe ô tô biển xanh phóng nhanh ngược chiều ở TP.Huế khiến dư luận bức xúc. Phòng CSGT TP.Huế cho biết đang xác minh, nếu vi phạm sẽ xử lý theo quy định.

Ngày 17.9, mạng xã hội chia sẻ clip ghi lại cảnh một ô tô biển xanh đi ngược chiều, với tốc độ khá nhanh trên đường Phan Chu Trinh (P.An Cựu, TP.Huế). Sau vài giờ đăng tải, đoạn clip được chia sẻ nhiều và thu hút nhiều bình luận bày tỏ sự bức xúc.

Xác minh clip ô tô biển xanh phóng nhanh trên đường ngược chiều ở Huế- Ảnh 1.

Dù có biển cấm ô tô tuy nhiên xe biển xanh này vẫn di chuyển vào đường 1 chiều

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TỪ CLIP

Theo xác minh của PV Thanh Niên, đoạn clip trên được một người đi đường ghi lại vào khoảng 10 giờ 20 trưa ngày 17.9. Thời điểm trên ô tô biển xanh này di chuyển trên đường Phan Chu Trinh theo hướng từ cầu Kho Rèn về cầu An Cựu, đây là lối đi ngược chiều đối với ô tô. Quá trình xe này di chuyển có biển báo cấm ô tô đặt bên phải đường tuy nhiên tài xế vẫn điều khiển xe đi khá nhanh, không bật còi hú và đèn báo hiệu, khiến nhiều người đi đường bất ngờ.

Vụ việc khiến người xem bức xúc và đặt ra nhiều câu hỏi.

Theo quy định, xe biển số xanh đi vào đường ngược chiều sẽ bị phạt, trừ khi xe đó đang làm nhiệm vụ khẩn cấp và được quyền ưu tiên (có còi, cờ, đèn tín hiệu). Đi ngược chiều là hành vi vi phạm pháp luật giao thông và người điều khiển phương tiện biển xanh vẫn bị xử lý theo quy định, không có ngoại lệ. Hành vi này có thể bị phạt tới 20 triệu đồng và trừ điểm giấy phép lái xe.

Cùng ngày, một cán bộ thuộc Phòng CSGT Công an TP.Huế cho biết, đã nắm sự việc trên và đang xác minh. Nếu vi phạm sẽ xử lý tài xế theo quy định.

