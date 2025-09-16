Khánh Hòa: Phạt nữ tài xế lái xe ô tô chạy ngược chiều 19 triệu đồng

Ngày 16.9, Đội CSGT đường bộ khu vực Cam Lâm (Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa) cho biết đã mời bà T.T.V (40 tuổi - ở P.Nam Nha Trang) lên làm việc liên quan vụ lái xe ô tô chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua xã Cam Lâm (H.Cam Lâm cũ).

Trước đó, ngày 7.9, tài khoản Zalo của Phòng CSGT nhận được hình ảnh, clip do người tham gia giao thông cung cấp, ghi lại cảnh ô tô BS 79A - 549.xx chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành, đoạn qua xã Cam Lâm. Hành vi này gây mất an toàn giao thông, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn và khiến nhiều người bức xúc.

Xe bà V. chạy ngược chiều trên đại lộ Nguyễn Tất Thành (Khánh Hòa) ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tại cơ quan công an, bà V. đã thừa nhận hành vi vi phạm. Căn cứ Nghị định 168/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, hành vi "Đi ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều" vi phạm điểm d, khoản 9, Điều 6 có mức phạt tiền 19 triệu đồng và bị trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa khuyến cáo: "Việc điều khiển phương tiện đi ngược chiều là hành vi hết sức nguy hiểm, không chỉ vi phạm pháp luật mà còn đe dọa trực tiếp đến tính mạng của chính người lái và những người tham gia giao thông khác".

Vụ việc này một lần nữa cho thấy hiệu quả của việc người dân tích cực cung cấp thông tin, hình ảnh vi phạm giao thông cho lực lượng CSGT thông qua các kênh truyền thông, góp phần xây dựng văn hóa giao thông an toàn tại Khánh Hòa.