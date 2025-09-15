Hàng không tăng chuyến, khách Nga đến Khánh Hòa tăng đột biến

Ngày 15.9, Sở VH-TT-DL Khánh Hòa cho biết lượng khách Nga đến tỉnh trong 8 tháng đầu năm 2025 đạt con số ấn tượng, với 279.000 lượt, tăng 294,9% so với năm 2024. Lý giải về điều này, ông Phạm Minh Nhựt, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Khánh Hòa chia sẻ: "Lượng khách Nga tăng cao chủ yếu do các hãng hàng không mở lại nhiều đường bay thẳng từ Nga đến Cam Ranh. Bên cạnh đó, chi phí du lịch ở Khánh Hòa khá hợp lý so với nhiều điểm đến khác, cùng với sức hút về ẩm thực và thời tiết thuận lợi". Con số này cho thấy sự phục hồi mạnh mẽ của thị trường khách Nga sau giai đoạn chững lại, đưa Nga trở thành một trong những thị trường khách quốc tế khởi sắc nhất tại địa phương.

Hiện tại, mỗi tuần có 30 chuyến bay từ các thành phố của Nga đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh. Trong đó có 26 chuyến bay charter do các hãng Ikar Airlines, IrAero Airlines, Vietjet Air, Azur Air, RedWings khai thác và 4 chuyến bay thương mại do Aeroflot vận hành.

Khách Nga đến Khánh Hòa tại Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh ẢNH: BÁ DUY

Gần đây nhất, hãng hàng không Aeroflot đã khai trương đường bay thẳng Irkutsk - Cam Ranh từ ngày 5.9 với tần suất 2 chuyến/tuần, có thể nâng lên 3 chuyến/tuần từ ngày 6.10. Aeroflot cũng sẽ mở thêm các tuyến từ Yekaterinburg (ngày 29.9), Novosibirsk (ngày 30.9) và Vladivostok (ngày 1.10) đến Cam Ranh. Ngoài ra, hãng hàng không Nordwind sẽ khai trương đường bay từ Moscow, Ekaterinburg và một số thành phố khác của Nga đến Khánh Hòa vào cuối tháng 9, đầu tháng 10.

Bà Hoàng Thị Phong Thu, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Lữ hành Pegas Misr Việt Nam, cho biết, các hãng hàng không và doanh nghiệp du lịch Nga rất quan tâm đến Khánh Hòa. Nhiều hãng sẽ tăng chuyến bay đến đây trong cuối năm.

Khách Nga tắm biển, phơi nắng tại bãi biển Nha Trang ẢNH: BÁ DUY

"Giá trị một chuyến du lịch ở Khánh Hòa mang lại cho khách Nga rất cao so với chi phí bỏ ra, đặc biệt khi so với các điểm đến truyền thống ở châu Âu", ông Herbert Laubichler-Pichler, Giám đốc điều hành Alma Resort tại khu vực biển Bãi Dài lí giải.

Với những tín hiệu tích cực về đường bay và sự quan tâm từ các doanh nghiệp du lịch Nga, nhiều khả năng năm 2025 sẽ là năm Khánh Hòa đón lượng khách Nga vượt qua đỉnh cao của năm 2019 (năm 2019, Khánh Hòa đã đón khoảng 463.000 lượt khách Nga). Việc thu hút khách Nga mang lại nhiều lợi ích kinh tế do họ thường lưu trú dài ngày (15 - 30 ngày) và được xếp vào nhóm "khách hàng trung thành", thường xuyên quay lại Khánh Hòa.

Khách Nga tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt Tháp Bà Ponagar ẢNH: BÁ DUY

Ông Cung Quỳnh Anh, Phó giám đốc Sở VH-TT-DL Khánh Hòa nhận định, kết quả khả quan của du lịch Khánh Hòa đến từ các chính sách thị thực thông thoáng của Chính phủ; sự chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND trong việc triển khai các nhiệm vụ du lịch. Ngành du lịch tỉnh cũng đã nỗ lực triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến, quảng bá thu hút khách quốc tế, đổi mới và đa dạng hóa hệ thống sản phẩm, dịch vụ để nâng cao sức cuốn hút của du lịch Khánh Hòa, xây dựng môi trường kinh doanh du lịch lành mạnh, chuyên nghiệp.

Khách nước ngoài (khách tàu biển) tham quan làng nghề Trường Sơn tại P.Nam Nha Trang (Khánh Hòa) ẢNH: BÁ DUY

Ông Trương Văn Tiến, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch Khánh Hòa thông tin, trong thời gian tới, tỉnh sẽ đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch ở thị trường Hàn Quốc, Trung Quốc, các nước châu Âu; đón các đoàn famtrip du lịch của Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc) đến khảo sát du lịch Khánh Hòa; tổ chức đón tiếp trọng thể các đoàn khách du lịch lớn đến bằng máy bay, tàu biển và tàu lửa để hướng đến mục tiêu đạt khoảng 5,4 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025.

Theo Sở VH-TT-DL Khánh Hòa, 8 tháng đầu năm, tổng lượt du khách đến địa phương này đạt hơn 12,8 triệu lượt, tăng 15,6% so với cùng kỳ năm 2024 và đạt 81,5% kế hoạch năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch 8 tháng đạt 50.585,6 tỉ đồng, tăng 17,8% so với cùng kỳ và đạt 76,1% kế hoạch năm.



