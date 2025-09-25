Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 4 vụ việc sang cơ quan điều tra

Chiều 25.9, tiếp tục phiên họp 49, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến vào báo cáo công tác năm 2025, báo cáo công tác nhiệm kỳ của Kiểm toán Nhà nước và dự kiến Kế hoạch kiểm toán năm 2026.

Tổng Kiểm toán Nhà nước báo cáo tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Báo cáo tại phiên họp, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cho biết, đến 30.8, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức xét duyệt 140 kế hoạch kiểm toán, triển khai 128 đoàn kiểm toán (đạt tỷ lệ 79,5% kế hoạch kiểm toán năm), kết thúc 120 đoàn kiểm toán, xét duyệt 161 dự thảo báo cáo kiểm toán và phát hành chính thức 105 báo cáo kiểm toán.

Tổng hợp sơ bộ kết quả kiểm toán, đến 30.8, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý 20.098 tỉ đồng và 16,7 triệu USD. Trong đó, tăng thu ngân sách nhà nước 951 tỉ đồng, giảm chi ngân sách nhà nước 8.774 tỉ đồng và 143.392 USD, kiến nghị khác 10.373 tỉ đồng và 16,5 triệu USD.

Đồng thời, kiến nghị hủy bỏ, sửa đổi, bổ sung và ban hành mới với các nội dung không phù hợp thuộc 62 văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý (trong đó có 2 nghị định, 3 thông tư và 57 văn bản khác).

Chuyển 14 hồ sơ sang cơ quan điều tra

Về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực qua hoạt động kiểm toán, ông Tuấn cho hay, trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã cung cấp 1.749 báo cáo kiểm toán và tài liệu có liên quan cho các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban Kiểm tra, cơ quan điều tra và các cơ quan khác có thẩm quyền để phục vụ công tác điều tra, kiểm tra, giám sát, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ.

Cũng trong nhiệm kỳ, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 14 hồ sơ cho cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ các vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật thông qua hoạt động kiểm toán.

Tại Báo cáo số 1222 về công tác năm 2025, Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn cũng cho biết, đến 30.8, Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 4 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật sang cơ quan cảnh sát điều tra để điều tra làm rõ.

Cụ thể, công văn số 159/KV IV-TH ngày 11.4, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương (cũ) để điều tra làm rõ các dấu hiệu, hành vi vi phạm pháp luật về nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của Công ty TNHH thương mại dịch vụ Tuệ Cát.

Công văn số 367/K.V V-TH ngày 5.6 chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bạc Liêu (cũ) để điều tra, làm rõ hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật về xây dựng của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng H.Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu (cũ) tại dự án Xây dựng các tuyến đê ngăn mặn cấp bách kết hợp đường giao thông để bảo vệ, phát triển vùng tôm - lúa H.Hồng Dân.

Công văn 320/KV 1V-TH ngày 4.7 chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM để điều tra, làm rõ các dấu hiệu rủi ro về sử dụng không hợp pháp hóa đơn mua vào, bán ra đối với Công ty TNHH thương mại hóa dầu Lộc Phát.

Công văn 341/XV IV-TH ngày 16.7 chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đề nghị điều tra làm rõ các dấu hiệu hành vi vi phạm pháp luật về mua bán hóa đơn đối với Công ty TNHH thương mại xây dựng Nghê Gia.

Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh nêu ý kiến tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

99% hồ sơ kiểm toán chuyển sang được cơ quan điều tra khởi tố

Ngoài ra, Kiểm toán Nhà nước còn cung cấp 29 hồ sơ, báo cáo kiểm toán và tài liệu liên quan cho cơ quan cảnh sát điều tra để phục vụ công tác điều tra, trong đó có 2 dự án đầu tư thuộc vụ việc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Báo cáo của Kiểm toán Nhà nước nêu rõ 2 dự án đầu tư nói trên là 2 dự án đầu tư xây dựng mới cơ sở 2 của Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Cho ý kiến tại phiên họp, Phó chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh đề nghị Tổng Kiểm toán Nhà nước làm rõ trong số các hồ sơ được chuyển sang cơ quan điều tra thì có bao nhiêu vụ việc được cơ quan điều tra khởi tố điều tra. Bởi lẽ, qua kiểm toán mới chỉ phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật, nên có thể có những hồ sơ được chuyển sang nhưng không có "việc" gì, cơ quan điều tra không khởi tố.

Giải trình vấn đề này, Tổng Kiểm toán Ngô Văn Tuấn khẳng định, khi Kiểm toán Nhà nước chuyển hồ sơ đã cân nhắc rất kỹ, sai phạm phải rõ ràng, thu thập chứng cứ đầy đủ, sau đó có hội đồng của ngành thẩm tra xem việc này có đáng để chuyển sang không rồi mới quyết định chuyển.

"Chúng tôi rất thận trọng, thực sự những việc gì rõ ràng có dấu hiệu tội phạm thì chúng tôi mới chuyển. Vì thế, với các hồ sơ kiểm toán chuyển cơ quan điều tra thì cơ bản là gần như 99% hồ sơ được cơ quan điều tra tiếp nhận và khởi tố", ông Tuấn nêu rõ.