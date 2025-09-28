Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Đời sống

Trước bão số 10, người dân Đồng Hới bàng hoàng tỉnh giấc trưa giữa 'biển nước'

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
28/09/2025 17:06 GMT+7

Người dân Đồng Hới bàng hoàng khi tỉnh giấc giữa trưa thấy nước lũ tràn vào nhà, ngập quá đầu gối, đồ đạc trôi nổi dù bão số 10 vẫn chưa đổ bộ.

Chiều 28.9 dù bão số 10 chưa đổ bộ, tại tổ dân phố Phú Thượng (P.Đồng Hới, Quảng Trị), nhiều hộ dân bất ngờ rơi vào cảnh ngập lụt khi nước lũ tràn vào nhà nhanh chóng, có nơi dâng cao quá đầu gối. Điều đáng nói, tình huống xảy ra chỉ trong chốc lát, khiến nhiều người trở tay không kịp.

Trước bão số 10, người dân Đồng Hới bàng hoàng tỉnh giấc trưa giữa 'biển nước' - Ảnh 1.

Trong 1 thời gian ngắn nước đã tràn vào khắp nhiều nhà dân ở Phú Thượng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Theo ghi nhận của phóng viên Thanh Niên vào khoảng 15 giờ cùng ngày, các tuyến đường dẫn vào khu dân cư nằm sát sông Nhật Lệ đã bị nước bao phủ, biến thành sông. Ở một số đoạn, nước dâng tới sát QL1. Trên mặt nước, thùng rác, hộp xốp, biển quảng cáo, thậm chí cả chõng tre trôi lềnh bềnh. Một số gia đình vội vã khóa cửa, sơ tán sang nơi khác, trong khi nhiều hộ phải chịu cảnh đồ đạc ngập trong nước do không kịp di chuyển.

Người dân Đồng Hới bàng hoàng vì ngập lụt do bão số 10 sau giấc ngủ trưa - Ảnh 2.

Nhiều điểm ngập ra tận đoạn giao với QL1

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Bão số 10 gây gió lớn vùng biển Quảng Ngãi - Quảng Trị, dân cấp tập vào hầm trú ẩn

Anh Nguyễn Văn Hiệp, một người dân địa phương, cho biết khoảng 13 giờ, khi vừa tỉnh giấc trưa thì thấy nước đã ào vào nhà, ngập ngang đầu gối. “May mắn có mấy đứa em phụ giúp nên chúng tôi kịp kê đồ nghề làm móng lên cao, nếu không thì thiệt hại khó mà tính nổi”, anh Hiệp chia sẻ.

Người dân Đồng Hới bàng hoàng vì ngập lụt do bão số 10 sau giấc ngủ trưa - Ảnh 3.

Người dân tìm cách tiếp tế lương thực vào bên trong

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Không ít hộ khác sau khi tất bật kê dọn đồ đạc thì đến tận chiều muộn mới nấu được bữa ăn. Trong cảnh nước ngập bì bõm, họ phải đứng ngay trong nhà ngập để nấu nướng tạm bợ.

Người dân Đồng Hới bàng hoàng vì ngập lụt do bão số 10 sau giấc ngủ trưa - Ảnh 4.

Nước tràn vào nhà dân lênh láng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Người dân Đồng Hới bàng hoàng vì ngập lụt do bão số 10 sau giấc ngủ trưa - Ảnh 5.

Anh Nguyễn Văn Hiệp, người dân địa phương cố gắng kê cao đồ đạc

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Người dân Đồng Hới bàng hoàng vì ngập lụt do bão số 10 sau giấc ngủ trưa - Ảnh 6.

Bên trong 1 nhà dân ở Phú Thượng lúc này

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Người dân cho rằng, nguyên nhân ngập lụt lần này là vì mưa lớn do bão số 10 kết hợp triều cường, khiến lượng nước dâng nhanh bất thường. Tình trạng này vốn đã xảy ra nhiều năm, khiến đời sống bà con nơi đây gặp nhiều khó khăn. Hiện người dân vẫn hết sức lo lắng, bởi nếu mưa tiếp diễn, nguy cơ nước dâng cao hơn trong đêm và ngày hôm sau sẽ khiến việc ăn ở, sinh hoạt càng thêm chật vật.

