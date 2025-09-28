Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 10: Sạt trượt nghiêm trọng trên tuyến QL14E, nhiều khu vực ngập lụt

Mạnh Cường
Mạnh Cường
28/09/2025 13:03 GMT+7

Mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10 đã khiến sạt trượt nghiêm trọng taluy trên tuyến QL14E, đoạn qua xã Phước Hiệp (TP.Đà Nẵng).

Ngày 28.9, ông Vũ Thế Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (TP.Đà Nẵng), cho biết do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), trên địa bàn có mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực taluy trên tuyến QL14E, đoạn qua địa bàn xã đã xuất hiện sạt lở đất, đá rơi xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Trong trường hợp thời tiết đang mưa kéo dài, taluy này có nguy cơ tiếp tục sạt trượt đất, đá và những mảng bê tông gia cố taluy.

Theo ông Hiệp, tại hiện trường có nhiều bùn đất, mặt đường trơn trượt, nước chảy xiết xuống rãnh thoát nước. Các tấm bê tông gia cố mái taluy, đất đá đang có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Bão số 10: Sạt trượt nghiêm trọng trên tuyến QL14E, nhiều khu vực ngập lụt- Ảnh 1.

Taluy trên tuyến QL14E bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: NGỌC THƠM

Nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đang túc trực điều tiết, cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Ngoài ra, địa phương cũng khuyến cáo người dân và các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực này. Nếu bắt buộc phải đi qua, cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi chậm và giữ khoảng cách an toàn.

Trong khi đó, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP.Đà Nẵng), cho hay do ảnh hưởng của cơn bão số 10 hiện nay trên địa bàn xã đang tiếp tục có mưa to, mực nước các sông suối đang dâng cao từ 1 - 1,5 m so với mực nước trung bình.

Bão số 10: Sạt trượt nghiêm trọng trên tuyến QL14E, nhiều khu vực ngập lụt- Ảnh 2.

Lực lượng chốt chặn trên tuyến QL14E để đảm bảo an toàn

ẢNH: NGỌC THƠM

Từ chiều 26.9, lãnh đạo UBND xã A Vương chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã chủ động ban hành các phương án ứng phó với thiên theo từng cấp độ rủi ro thiên tai có thể gây ra. Trong đó, tập trung công tác đảm bảo giao thông, phương án dự trữ lương thực tại chỗ, phương án sơ tán dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt…

Biển Đông ngày càng nhiều siêu bão, nhanh và khó lường: Vì sao vậy?

Theo ông Briu Quân, lãnh đạo UBND xã xuống các thôn, khu dân cư để kiểm tra công tác phòng chống mưa bão của nhân dân; đặc biệt kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ cao, xung yếu để cập nhật, bổ sung phương án ứng phó hiệu quả, không để bất ngờ, bị động.

Với tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, lãnh đạo xã đã cho 5 trường học trên địa bàn xã cho học sinh nghỉ học trong ngày 29.9, theo dõi tình hình cơn bão để tổ chức dạy học phù hợp.

Bão số 10: Sạt trượt nghiêm trọng trên tuyến QL14E, nhiều khu vực ngập lụt- Ảnh 3.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (thứ 3 từ phải qua) thăm hỏi, động viên người dân

ẢNH: NGỌC THƠM

Hiện nay, khu vực ven sông, suối có nguy cơ ảnh hưởng lũ quét, ngập lụt. Nguy cơ sạt lở đất cũng có thể xảy ra khi mưa lớn kéo dài.

"Đối với 12 người dân ở thôn A'ur nằm sâu trong rừng (gần 15 km), giáp với TP.Huế, tôi đã đi thăm hỏi, động viên những người này ở lại trung tâm xã để đảm bảo an toàn. Vì hiện nay, nước sông, suối dẫn vào thôn đang dâng cao, đường đi khó nếu để người dân về lại thôn thì rất nguy hiểm", ông Briu Quân nói.

Tin liên quan

Bão số 10: 'Hố tử thần' sâu 10 m xuất hiện tại xã vùng cao Đà Nẵng

Bão số 10: 'Hố tử thần' sâu 10 m xuất hiện tại xã vùng cao Đà Nẵng

Bão số 10 đã gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều nơi tại các xã miền núi của TP.Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đáng chú ý, một 'hố tử thần' sâu 10 m, rộng hơn 5 m đã bất ngờ xuất hiện trên tuyến QL14D.

Khám phá thêm chủ đề

bão số 10 Sạt lở lũ quét sạt lở taluy Đà Nẵng bão bualoi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận