Bão số 10: Sạt trượt nghiêm trọng trên tuyến QL14E, nhiều khu vực ngập lụt

Ngày 28.9, ông Vũ Thế Hiệp, Phó chủ tịch UBND xã Phước Hiệp (TP.Đà Nẵng), cho biết do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi), trên địa bàn có mưa lớn kéo dài đã khiến khu vực taluy trên tuyến QL14E, đoạn qua địa bàn xã đã xuất hiện sạt lở đất, đá rơi xuống mặt đường, gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Trong trường hợp thời tiết đang mưa kéo dài, taluy này có nguy cơ tiếp tục sạt trượt đất, đá và những mảng bê tông gia cố taluy.

Theo ông Hiệp, tại hiện trường có nhiều bùn đất, mặt đường trơn trượt, nước chảy xiết xuống rãnh thoát nước. Các tấm bê tông gia cố mái taluy, đất đá đang có nguy cơ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Taluy trên tuyến QL14E bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: NGỌC THƠM

Nhằm đảm bảo an toàn, lực lượng chức năng đang túc trực điều tiết, cảnh báo nguy hiểm cho người dân. Ngoài ra, địa phương cũng khuyến cáo người dân và các phương tiện hạn chế lưu thông qua khu vực này. Nếu bắt buộc phải đi qua, cần tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đi chậm và giữ khoảng cách an toàn.

Trong khi đó, ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (TP.Đà Nẵng), cho hay do ảnh hưởng của cơn bão số 10 hiện nay trên địa bàn xã đang tiếp tục có mưa to, mực nước các sông suối đang dâng cao từ 1 - 1,5 m so với mực nước trung bình.

Lực lượng chốt chặn trên tuyến QL14E để đảm bảo an toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Từ chiều 26.9, lãnh đạo UBND xã A Vương chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã chủ động ban hành các phương án ứng phó với thiên theo từng cấp độ rủi ro thiên tai có thể gây ra. Trong đó, tập trung công tác đảm bảo giao thông, phương án dự trữ lương thực tại chỗ, phương án sơ tán dân cư ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở, ngập lụt…

Theo ông Briu Quân, lãnh đạo UBND xã xuống các thôn, khu dân cư để kiểm tra công tác phòng chống mưa bão của nhân dân; đặc biệt kiểm tra, rà soát các điểm nguy cơ cao, xung yếu để cập nhật, bổ sung phương án ứng phó hiệu quả, không để bất ngờ, bị động.

Với tình hình diễn biến phức tạp của cơn bão số 10, lãnh đạo xã đã cho 5 trường học trên địa bàn xã cho học sinh nghỉ học trong ngày 29.9, theo dõi tình hình cơn bão để tổ chức dạy học phù hợp.

Ông Briu Quân, Chủ tịch UBND xã A Vương (thứ 3 từ phải qua) thăm hỏi, động viên người dân ẢNH: NGỌC THƠM

Hiện nay, khu vực ven sông, suối có nguy cơ ảnh hưởng lũ quét, ngập lụt. Nguy cơ sạt lở đất cũng có thể xảy ra khi mưa lớn kéo dài.

"Đối với 12 người dân ở thôn A'ur nằm sâu trong rừng (gần 15 km), giáp với TP.Huế, tôi đã đi thăm hỏi, động viên những người này ở lại trung tâm xã để đảm bảo an toàn. Vì hiện nay, nước sông, suối dẫn vào thôn đang dâng cao, đường đi khó nếu để người dân về lại thôn thì rất nguy hiểm", ông Briu Quân nói.