Bão số 10: 'Hố tử thần' sâu 10 m xuất hiện tại xã vùng cao Đà Nẵng

Sáng 28.9, ông Bùi Thế Anh, Chủ tịch UBND xã La Dêê (TP.Đà Nẵng), cho biết do ảnh hưởng của bão số 10 (bão Bualoi) đã gây mưa lớn suốt 2 ngày qua trên địa bàn xã, khiến nhiều nơi bị xảy ra sạt lở.

Đáng chú ý, trong sáng nay xuất hiện "hố tử thần" trên tuyến QL14D đoạn qua thôn Đắc Rế.

"Hố tử thần này sâu 10 m, rộng hơn 5 m. Nếu mưa lớn kéo dài như hiện nay nguy cơ sạt lở sẽ ăn sâu vào lòng đường nhựa, đe dọa trực tiếp đến an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch này", ông Bùi Thế Anh nói.

Địa phương đã cắm biển cảnh báo và rào chắn khu vực xuất hiện "hố tử thần" ẢNH: NGỌC THƠM

Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã đã khẩn trương cử lực lượng cắm biển cảnh báo và rào chắn khu vực sạt lở. Đồng thời, thông báo đến người dân để đảm bảo an toàn tuyệt đối khi di chuyển qua QL14D.

Theo ông Thế Anh, ngoài "hố tử thần" tại thôn Đắc Rế, tuyến đường từ Nhà văn hóa thôn Đắc Ốc ra QL14D cũng đã bị sạt lở nghiêm trọng, phải phong tỏa.

"Hố tử thần" sâu 10 m xuất hiện sau mưa lớn kéo dài ẢNH: NGỌC THƠM

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, lực lượng trực bão đã được phân công túc trực 24/24. Tại các tuyến đường nguy cơ sạt lở cao được chốt chặn, cảnh báo từ sớm.

Ngoài ra, chính quyền xã La Dêê cũng đang theo dõi sát sao lượng mưa và hướng di chuyển của bão số 10 để sẵn sàng di dời người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho bà con.