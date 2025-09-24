Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Hố tử thần sâu 50 m bất ngờ xuất hiện giữa lòng Bangkok

Vi Trân
Vi Trân
24/09/2025 12:20 GMT+7

Một hố tử thần sâu đến 50 m bất ngờ xuất hiện tại tuyến đường trước mặt bệnh viện ở thủ đô Bangkok của Thái Lan nhưng không gây thương vong.

Tờ Bangkok Post đưa tin hố tử thần xuất hiện trên đường Samsen ở trước Bệnh viện Vajira và đồn cảnh sát Samsen tại Bangkok vào khoảng 7 giờ 13 phút ngày 24.9.

Hố tử thần Bangkok sâu 50 m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố - Ảnh 1.

Hố tử thần xuất hiện tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 24.9

ẢNH: REUTERS

Kích thước miệng hố được ước tính là 30x30 m. Tại hiện trường, một chiếc xe bán tải nằm ngay miệng hố và mấp mé bị rơi xuống. Tuyến đường đã bị phong tỏa và người dân trong các căn hộ xung quanh được chỉ thị sơ tán.

Hố tử thần Bangkok sâu 50 m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố - Ảnh 2.

Hố tử thần ngay trước Bệnh viện Vajira ở Bangkok

ẢNH: REUTERS

Hố tử thần Bangkok sâu 50 m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố - Ảnh 3.

Miệng hố có kích thước 30x30 m và sâu 50 m

ẢNH: REUTERS

Hố tử thần Bangkok sâu 50 m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố - Ảnh 4.

Nhà chức trách đã sơ tán người dân tại các tòa nhà xung quanh

ẢNH: REUTERS

Dịch vụ ngoại trú tại bệnh viện bị tạm ngừng và khoảng 3.500 bệnh nhân được sơ tán khỏi các tòa nhà gần đó. Báo cáo sơ bộ cho thấy cấu trúc tòa nhà không bị ảnh hưởng.

Một chiếc xe cảnh sát và 2 trụ điện bị rơi xuống hố khi mặt đường bất ngờ đổ sụp. Đường ống nước ngầm tại đó cũng bị vỡ.

Hố tử thần Bangkok sâu 50 m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố - Ảnh 5.

Chiếc xe bán tải suýt bị rơi xuống hố

ẢNH: REUTERS

Hố tử thần Bangkok sâu 50 m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố - Ảnh 6.

Hố tử thần ước tính sâu đến 50 m

ẢNH: REUTERS

Bệnh viện Vajira và Đại học Navamindradhiraj gần khu vực đã cho sinh viên nghỉ để đảm bảo an toàn, theo tờ The Nation.

Nhà chức trách chưa xác nhận nguyên nhân tai nạn nhưng khu vực trên trước đó bị đóng để xây dựng tuyến đường tàu điện ngầm.

Hố tử thần Bangkok sâu 50 m bất ngờ xuất hiện giữa lòng thành phố - Ảnh 7.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho rằng mặt đường bị sập do đất đổ xuống hệ thống tàu điện ngầm bên dưới

ẢNH: REUTERS

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã đến thị sát hiện trường. Ông xác nhận rằng hố tử thần xuất hiện do đất sụp xuống tuyến đường tàu điện ngầm tại điểm giao giữa đường hầm và nhà ga.

"Khi trần nhà ga bị hư hại, đất ở bên trên sập xuống đường hầm và không gian ngầm đang trong quá trình xây dựng, khiến cho các tòa nhà gần đó bị sụp. Phía hướng về cầu Sanghi vẫn ổn định nhưng phía bị sập có đất xốp và thiếu cấu trúc chống đỡ", ông Chadchart nói.

Tin liên quan

Nhật yêu cầu 1,2 triệu người hạn chế tắm để cứu tài xế khỏi 'hố tử thần'

Nhật yêu cầu 1,2 triệu người hạn chế tắm để cứu tài xế khỏi 'hố tử thần'

Giới chức Nhật Bản đã yêu cầu 1,2 triệu người dân hạn chế tắm rửa và giặt giũ để tránh rò rỉ nước thải làm trầm trọng thêm hoạt động giải cứu tài xế xe tải trong hố sụt.

Khám phá thêm chủ đề

hố tử thần Bangkok Thái Lan Tàu điện ngầm đất sụp
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận