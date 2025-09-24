Hố tử thần sâu 50 m bất ngờ xuất hiện giữa lòng Bangkok

Tờ Bangkok Post đưa tin hố tử thần xuất hiện trên đường Samsen ở trước Bệnh viện Vajira và đồn cảnh sát Samsen tại Bangkok vào khoảng 7 giờ 13 phút ngày 24.9.

Hố tử thần xuất hiện tại thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 24.9 ẢNH: REUTERS

Kích thước miệng hố được ước tính là 30x30 m. Tại hiện trường, một chiếc xe bán tải nằm ngay miệng hố và mấp mé bị rơi xuống. Tuyến đường đã bị phong tỏa và người dân trong các căn hộ xung quanh được chỉ thị sơ tán.

Hố tử thần ngay trước Bệnh viện Vajira ở Bangkok ẢNH: REUTERS

Miệng hố có kích thước 30x30 m và sâu 50 m ẢNH: REUTERS

Nhà chức trách đã sơ tán người dân tại các tòa nhà xung quanh ẢNH: REUTERS

Dịch vụ ngoại trú tại bệnh viện bị tạm ngừng và khoảng 3.500 bệnh nhân được sơ tán khỏi các tòa nhà gần đó. Báo cáo sơ bộ cho thấy cấu trúc tòa nhà không bị ảnh hưởng.

Một chiếc xe cảnh sát và 2 trụ điện bị rơi xuống hố khi mặt đường bất ngờ đổ sụp. Đường ống nước ngầm tại đó cũng bị vỡ.

Chiếc xe bán tải suýt bị rơi xuống hố ẢNH: REUTERS

Hố tử thần ước tính sâu đến 50 m ẢNH: REUTERS

Bệnh viện Vajira và Đại học Navamindradhiraj gần khu vực đã cho sinh viên nghỉ để đảm bảo an toàn, theo tờ The Nation.

Nhà chức trách chưa xác nhận nguyên nhân tai nạn nhưng khu vực trên trước đó bị đóng để xây dựng tuyến đường tàu điện ngầm.

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt cho rằng mặt đường bị sập do đất đổ xuống hệ thống tàu điện ngầm bên dưới ẢNH: REUTERS

Thống đốc Bangkok Chadchart Sittipunt đã đến thị sát hiện trường. Ông xác nhận rằng hố tử thần xuất hiện do đất sụp xuống tuyến đường tàu điện ngầm tại điểm giao giữa đường hầm và nhà ga.

"Khi trần nhà ga bị hư hại, đất ở bên trên sập xuống đường hầm và không gian ngầm đang trong quá trình xây dựng, khiến cho các tòa nhà gần đó bị sụp. Phía hướng về cầu Sanghi vẫn ổn định nhưng phía bị sập có đất xốp và thiếu cấu trúc chống đỡ", ông Chadchart nói.