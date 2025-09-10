Kinh hoàng nhân viên sở thú bị bầy sư tử cắn chết trước mặt du khách

Bangkok Post đưa tin vụ tai nạn xảy ra vào trưa ngày 10.9 tại sở thú Safari World ở Bangkok, khu vực lái xe tham quan và cho phép du khách ngắm các loài vật trực tiếp từ xe.

Theo thông tin từ cảnh sát, nạn nhân là ông Jian Rangkharasamee, 58 tuổi, đã làm việc tại sở thú trên được 30 năm. Ông đã bị bầy sư tử tấn công khi mở cửa xuống xe nhặt đồ.

Cảnh tượng sư tử tấn công nhân viên vườn thú ở Bangkok, Thái Lan ngày 10.9 ẢNH: KHAOSOD

Khi ông cúi xuống, một con sư tử cách 10 m từ phía sau đã vồ tới. Con sư tử đã kéo lê nạn nhân và cắn xé, sau đó 4 con sư tử khác lao tới tấn công.

Vụ tấn công kéo dài 15 phút đã khiến du khách ngồi trên xe bàng hoàng, vô vọng nhìn người đàn ông bị cắn, dù đã cố hét lớn và bấm còi xe để đuổi sư tử. Nạn nhân được đưa đến bệnh viện, tuy nhiên đã tử vong do vết thương quá nặng.

Cuộc điều tra từ cơ quan chức năng phát hiện nhân viên nói trên đã không tuân thủ quy trình an toàn khi cho sư tử ăn, theo Khaosod.

Một nhân viên sở thú cho biết sở thú Safari World đã hoạt động trong 40 năm mà chưa từng xảy ra tai nạn như thế này. 5 con sư tử tấn công nằm trong số 32 con sư tử tại vườn thú, tất cả đều đã được đăng ký.

Nhân viên sở thú cũng nhấn mạnh cơ sở đã có quy định nghiêm ngặt để ngăn bất kỳ ai mở cửa xe khi đang tham quan trực tiếp sở thú trên xe, bất kể là du khách hay nhân viên.

Theo luật pháp Thái Lan, sư tử được phân loại là động vật hoang dã được kiểm soát, có nghĩa là chủ sở hữu của chúng phải tuân thủ các quy định nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn.