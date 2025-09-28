Bão số 10: Công an 'chạy đua' thời gian, dầm mưa giúp người dân cắt lúa

Sáng 28.9, trên những cánh đồng đang ngập nước tại xã A Lưới 5 (một xã vùng cao thuộc TP.Huế), cán bộ công an xã đã cùng lực lượng an ninh trật tự ở cơ sở khẩn trương thu hoạch số lúa còn lại giúp người dân trước bão số 10 (bão Bualoi)

Công an xã A Lưới 5 giúp người dân thu hoạch lúa trong sáng 28.9 ẢNH: BÌNH THIÊN

Hoạt động này được cán bộ công an xã thực hiện từ chiều hôm qua, "chạy đua" với thời gian để hỗ trợ bà con gặt lúa, vận chuyển từng bó lúa ra khỏi vùng ngập.

Song song đó, tại nhiều điểm, lực lượng công an xã đã hướng dẫn người dân vùng cao tránh xa các khu vực nguy hiểm như sông suối, ao hồ và vùng nước sâu chảy xiết. Công an xã cũng tổ chức tuần tra liên tục để đảm bảo giao thông thông suốt, sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống khẩn cấp.

Huy động tối đa lực lượng để ứng phó bão

Trước diễn biến phức tạp của bão số 10, Ban giám đốc Công an TP.Huế đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương nâng cao cảnh giác, huy động tối đa lực lượng và phương tiện, triển khai đồng bộ các phương án ứng phó bão.

Chiến sĩ công an dầm mình trong mưa vác lúa giúp người dân ẢNH: BÌNH THIÊN

Các đơn vị được yêu cầu vận hành nghiêm túc nguyên tắc "3 việc phải làm" trong phòng, chống thiên tai: Phòng ngừa từ sớm, từ xa, ngay khi chưa có sự cố xảy ra; Ứng phó bình tĩnh, sáng suốt, kịp thời, phù hợp, an toàn, hiệu quả; Khắc phục khẩn trương, huy động chung tay của toàn dân, toàn xã hội.

Công an các đơn vị đã khẩn trương rà soát, xây dựng phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, nước sạch, thuốc men, máy phát điện và các phương tiện cứu hộ, cứu nạn.

Tại các khu vực ven biển, vùng trũng thấp, vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét gây chia cắt, cô lập, lực lượng công an xã, phường phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án tổ chức sơ tán người dân đến nơi an toàn; sẵn sàng hỗ trợ người dân tại địa phương khi có yêu cầu, tổ chức cứu hộ, cứu nạn, khắc phục nhanh nhất hậu quả thiệt hại khi có tình huống xảy ra.

Bên cạnh đó, công an các đơn vị, địa phương cũng đã tiến hành kiểm tra các tuyến đường đang thi công, yêu cầu đơn vị thi công dựng rào chắn, biển cảnh báo nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

Đồng thời, lực lượng công an cũng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng thiên tai để vi phạm pháp luật, như trộm cắp tài sản, đưa tin không chính xác trên không gian mạng...

Công an P.An Cựu sơ tán người dân ẢNH: BÌNH THIÊN

Trên các tuyến đường trọng điểm, lực lượng CSGT Công an TP.Huế cũng đã chủ động phối hợp với công an các xã, phường hướng dẫn, phân luồng, cắm biển cảnh báo đảm bảo an toàn giao thông, kiểm soát người và phương tiện qua các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, khu vực sạt lở...

Công an TP.Huế đang thực hiện nhiệm vụ với tinh thần xuyên suốt trong công tác phòng, chống bão lũ là “Không chờ nước dâng mới hành động, không để người dân đơn độc trong thiên tai”. Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Huế là một điểm tựa vững chắc, sát cánh cùng người dân vượt qua mưa bão, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân.