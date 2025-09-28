4 sân bay tạm ngưng, hàng loạt chuyến bay bị hủy vì bão số 10 Bualoi

Theo Cục Hàng không, các sân bay dự báo nằm trong vùng chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 10 gồm: Thọ Xuân, Vinh (đang tạm đóng để nâng cấp đường băng), Đồng Hới. Riêng sân bay Phú Bài, Đà Nẵng dự kiến sẽ chịu tác động gió giật sớm do hoàn lưu bão gây ra.

Lịch bay của các hãng hàng không liên tục phải điều chỉnh do ảnh hưởng của bão

Để tránh ảnh hưởng của bão, Cục Hàng không Việt Nam chỉ đạo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam phát thông báo tin tức hàng không về việc ngừng tiếp thu máy bay tại sân bay Đà Nẵng từ 6 - 11 giờ hôm nay; sân bay Phú Bài từ 8 - 14 giờ; sân bay Đồng Hới từ 13 - 22 giờ và sân bay Thọ Xuân ngừng tiếp thu máy bay từ 22 giờ hôm nay đến 7 giờ ngày 29.9.

Ngay sau đó, các hãng hàng không cập nhật những chuyến bay bị ảnh hưởng.

Cụ thể, trong ngày 28.9, chuyến bay VN1597 hành trình Hà Nội - Đồng Hới và chuyến bay VN1404 hành trình TP.HCM - Đồng Hới được điều chỉnh thời gian cất cánh sớm, đều chuyển sang lúc 5 giờ 30; chuyến bay VN1590 hành trình Đồng Hới - Hà Nội cất cánh lúc 7 giờ 10; chuyến bay VN1405 hành trình Đồng Hới - TP.HCM cất cánh lúc 7 giờ 45 cùng ngày.

Bên cạnh đó, chuyến bay VN7270 hành trình TP.HCM - Thọ Xuân (Thanh Hoá) được điều chỉnh thời gian cất cánh sang 7 giờ và chuyến bay VN7271 hành trình Thọ Xuân - TP.HCM chuyển giờ cất cánh sang 9 giờ 25 cùng ngày.

Cũng trong hôm nay, Vietnam Airlines sẽ hủy các chuyến bay đến và đi từ sân bay Phú Bài (Huế). Hãng cũng tạm dừng khai thác các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Đà Nẵng đến 12 giờ.

Vietnam Airlines Group khuyến cáo hành khách thắt dây an toàn trong suốt chuyến bay, đặc biệt trong điều kiện thời tiết phức tạp. Việc chủ động cài dây an toàn, kể cả khi đèn tín hiệu đã tắt, giúp giảm thiểu rủi ro khi máy bay gặp nhiễu động không khí. Giờ bay có thể tiếp tục được điều chỉnh tùy theo tình hình thực tế. Hãng sẽ cập nhật thông tin qua các phương tiện truyền thông và liên hệ trong hồ sơ đặt chỗ của hành khách.

Vietjet cũng cho biết do ảnh hưởng của bão Bualoi, nhiều chuyến bay trong ngày 28.9 tạm ngừng khai thác khi 4 sân bay trên tạm ngừng tiếp nhận máy bay. Theo đó, sân bay Đồng Hới tạm ngừng tiếp nhận máy bay từ 13 - 22 giờ khiến hãng phải hủy 2 chuyến bay VJ260/VJ261 TP.HCM - Đồng Hới - TP.HCM; Tạm ngừng 6 chuyến bay đến/đi từ sân bay Phú Bài gồm: VJ1318/VJ1319/ VJ318/VJ319 chặng TP.HCM - Huế - TP.HCM; VJ563/VJ560 chặng Hà Nội - Huế - Hà Nội.

Ngoài ra, có 10 chuyến bay bị hủy do lịch khai thác tại sân bay Đà Nẵng gồm: VJ547/VJ548/VJ1501/VJ1504/VJ545/VJ546 chặng Hà Nội - Đà Nẵng - Hà Nội; VJ1632/VJ1623/VJ1644/VJ1633 chặng TP HCM - Đà Nẵng - TP.HCM

Một số chuyến bay khác chịu ảnh hưởng dây chuyền.