Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn

Phạm Đức
Phạm Đức
28/09/2025 12:06 GMT+7

Trước dự báo bão số 10 (bão Bualoi) sẽ đổ bộ Hà Tĩnh, chính quyền địa phương này đang tiếp tục gia cố các công trình xung yếu và gấp rút sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 1.

Sáng 28.9, trước dự báo bão số 10 (bão Bualoi) sẽ đổ bộ Hà Tĩnh, UBND xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục huy động máy móc và nhân lực để gia cố các vị trí bị sạt lở còn lại tại tuyến đê biển Hội Thống

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 2.

Đến trưa cùng ngày, chính quyền xã Đan Hải đã hoàn thành xong việc gia cố đê biển Hội Thống

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 3.

Cũng trong sáng nay, khu vực biển ở xã Đan Hải đã có sóng cao từ 1 - 2 m

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Thủ tướng yêu cầu 21 tỉnh ứng phó thiên tai

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 4.

Xác định bão số 10 có sức gió mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng nên ngay từ sáng nay, chính quyền các xã, phường ở Hà Tĩnh như Thiên Cầm, Cẩm Trung, Sông Trí… khẩn trương di dời người dân ở các khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi tránh trú an toàn

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 5.

Ông Phạm Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, cho biết chính quyền xã này đã vận động di dời người dân ở 7 thôn với hơn 800 hộ dân tại các khu vực đê biển xung yếu. Việc di dời sẽ hoàn thành trước 15 giờ chiều nay

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 6.

Để chủ động ứng phó với mưa lớn, từ 14 giờ ngày 27.9, Nhà máy thủy điện Hố Hô bắt đầu vận hành xả tràn điều tiết nước

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 7.

Lúc 7 giờ sáng nay, Nhà máy thủy điện Hố Hô đang điều tiết qua tràn với lưu lượng 365 m3/giây

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 8.

Thời điểm này, một số hồ chứa đang xả tràn như: Kẻ Gỗ lưu lượng 61 m3/giây; Sông Rác 10 m3/giây; Kim Sơn 10 m3/giây; Thượng Sông Trí 11 m3/giây; Khe Xai 15 m3/giây; Tàu Voi 3 m3/giây; Bộc Nguyên 10 m3/giây; Đá Hàn 16 m3/giây

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 9.

Lực lượng đoàn viên thanh niên ở các xã trên địa bàn Hà Tĩnh sáng nay cũng đã ra quân hỗ trợ người dân gia cố mái nhà trước bão

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 10.

Tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng hỗ trợ các trường học gia cố mái tôn đề phòng khi bão đổ bộ làm tốc mái

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 11.

Sáng nay, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 10 trên địa bàn xã Thạch Khê

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 12.

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 10, từ tối 27.9 đến sáng nay, trên địa bàn đã có mưa to đến rất to. Từ nay đến ngày 1.10, mực nước trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh tiếp tục lên và có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn- Ảnh 13.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven biển. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2

ẢNH: PHẠM ĐỨC

Tin liên quan

Bão số 10: Bộ đội biên phòng dầm mưa giúp dân vùng đặc khu Cù Lao Chàm

Bão số 10: Bộ đội biên phòng dầm mưa giúp dân vùng đặc khu Cù Lao Chàm

Trong bối cảnh cơn bão số 10 diễn biến phức tạp, lực lượng biên phòng Đà Nẵng đã và đang tích cực hỗ trợ người dân vùng đặc khu Cù Lao Chàm chằng chống nhà cửa và dọn dẹp các tuyến đường bị hư hại.

Khám phá thêm chủ đề

Nhà máy thuỷ điện Hố Hô Kẻ Gỗ di dời xả tràn đợt lũ bão số 10
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận