Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn

Sáng 28.9, trước dự báo bão số 10 (bão Bualoi) sẽ đổ bộ Hà Tĩnh, UBND xã Đan Hải (tỉnh Hà Tĩnh) tiếp tục huy động máy móc và nhân lực để gia cố các vị trí bị sạt lở còn lại tại tuyến đê biển Hội Thống
Đến trưa cùng ngày, chính quyền xã Đan Hải đã hoàn thành xong việc gia cố đê biển Hội Thống
Cũng trong sáng nay, khu vực biển ở xã Đan Hải đã có sóng cao từ 1 - 2 m
Bão số 10: Thủ tướng yêu cầu 21 tỉnh ứng phó thiên tai
Xác định bão số 10 có sức gió mạnh, tốc độ di chuyển nhanh, phạm vi ảnh hưởng rộng nên ngay từ sáng nay, chính quyền các xã, phường ở Hà Tĩnh như Thiên Cầm, Cẩm Trung, Sông Trí… khẩn trương di dời người dân ở các khu vực ven biển, cửa sông có nguy cơ xảy ra sạt lở đến nơi tránh trú an toàn
Ông Phạm Văn Tuấn, Phó chủ tịch UBND xã Thiên Cầm, cho biết chính quyền xã này đã vận động di dời người dân ở 7 thôn với hơn 800 hộ dân tại các khu vực đê biển xung yếu. Việc di dời sẽ hoàn thành trước 15 giờ chiều nay
Để chủ động ứng phó với mưa lớn, từ 14 giờ ngày 27.9, Nhà máy thủy điện Hố Hô bắt đầu vận hành xả tràn điều tiết nước
Lúc 7 giờ sáng nay, Nhà máy thủy điện Hố Hô đang điều tiết qua tràn với lưu lượng 365 m3/giây
Thời điểm này, một số hồ chứa đang xả tràn như: Kẻ Gỗ lưu lượng 61 m3/giây; Sông Rác 10 m3/giây; Kim Sơn 10 m3/giây; Thượng Sông Trí 11 m3/giây; Khe Xai 15 m3/giây; Tàu Voi 3 m3/giây; Bộc Nguyên 10 m3/giây; Đá Hàn 16 m3/giây
Lực lượng đoàn viên thanh niên ở các xã trên địa bàn Hà Tĩnh sáng nay cũng đã ra quân hỗ trợ người dân gia cố mái nhà trước bão
Tuổi trẻ Hà Tĩnh cũng hỗ trợ các trường học gia cố mái tôn đề phòng khi bão đổ bộ làm tốc mái
Sáng nay, ông Nguyễn Duy Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Lĩnh cùng lãnh đạo các sở, ngành đã đi kiểm tra công tác ứng phó với cơn bão số 10 trên địa bàn xã Thạch Khê
Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 10, từ tối 27.9 đến sáng nay, trên địa bàn đã có mưa to đến rất to. Từ nay đến ngày 1.10, mực nước trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh tiếp tục lên và có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3
Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông, khu đô thị, vùng tập trung dân cư, lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc, ven biển. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ là cấp 2
