Bão số 10: Hà Tĩnh gấp rút sơ tán dân, thủy điện Hố Hô xả tràn

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, do ảnh hưởng của bão số 10, từ tối 27.9 đến sáng nay, trên địa bàn đã có mưa to đến rất to. Từ nay đến ngày 1.10, mực nước trên các sông ở khu vực Hà Tĩnh tiếp tục lên và có khả năng xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố ở mức báo động 2, có nơi trên báo động 3