Thời sự

Quảng Ngãi: Xuất hiện vết nứt dài 200 m trên đồi, khẩn cấp di dời dân

Hải Phong
Hải Phong
27/09/2025 15:22 GMT+7

Xuất hiện vết nứt dài 200 m trên đồi, chính quyền địa phương ở Quảng Ngãi khẩn trương di dời 54 người dân đến nơi an toàn.

Ngày 27.9, ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Đăk Plo (Quảng Ngãi), cho biết chính quyền địa phương đã khẩn trương di dời 12 hộ dân với 54 nhân khẩu ở thôn Róok Mẹt đến nơi tạm trú an toàn, sau khi phát hiện vết nứt lớn trên đồi núi đất ngay gần khu dân cư.

Quảng Ngãi: Xuất hiện vết nứt dài 200 m trên đồi, di dời khẩn cấp 54 người - Ảnh 1.

Vết nứt dài hơn 200 m, xuất hiện trên đồi trồng mì của người dân

ẢNH: CẨM ÁI

Theo ông Vĩnh, vết nứt xuất hiện sau những đợt mưa lớn, nằm trên khu vực người dân trồng mì và cà phê. Vết nứt có chiều rộng từ 5 - 15 cm, sâu khoảng 50 cm, kéo dài gần 200 m. Đáng lo ngại, phía sau nhiều ngôi nhà dưới chân đồi cũng đã xuất hiện các vết nứt nhỏ, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở đất, đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản người dân.

"Ngay sau khi kiểm tra hiện trường, UBND xã Đăk Plo đã cho cắm biển cảnh báo, khuyến cáo bà con hạn chế đi lại khu vực nguy hiểm; đồng thời vận động di dời, sắp xếp bà con ở tạm tại nhà rông, trường học hoặc xen ghép với hộ dân khác", ông Vĩnh nói.

Quảng Ngãi: Xuất hiện vết nứt dài 200 m trên đồi, di dời khẩn cấp 54 người - Ảnh 2.

Khu dân cư ở phía sau quả đồi vừa xuất hiện vết nứt

ẢNH: CẨM ÁI

UBND xã Đăk Plo cũng đã báo cáo, đề nghị Sở NN-MT tỉnh Quảng Ngãi cử cán bộ chuyên môn phối hợp kiểm tra hiện trường trong ngày 29.9 nhằm rà soát, đánh giá cụ thể mức độ nguy hiểm và đưa ra giải pháp xử lý để đảm bảo an toàn cho người dân.

Xã Đăk Plo được thành lập sau khi sáp nhập 3 xã Đăk Plo, Đăk Man và Đăk Nhoong, hiện có 1.681 hộ với 13 thôn. Địa phương có địa hình đồi núi dốc, nhiều hộ dân sinh sống ven sườn núi, gần sông suối. Đang vào cao điểm mùa mưa, nguy cơ sạt lở đất ở khu vực này được đánh giá là rất cao.

Khám phá thêm chủ đề

di dời Vết nứt Quảng Ngãi di dời khẩn cấp
