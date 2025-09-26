Công an TP.HCM cảnh báo thủ đoạn giả danh nhân viên điện lực

Ngày 29.9, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết đang khẩn trương điều tra vụ án sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản xảy ra tại TP.HCM. Theo đó, nghi phạm Lê Đinh Thi (23 tuổi, quê ở Gia Lai) giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo.

Nghi phạm Lê Đinh Thi được giao nhiệm vụ giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo ẢNH: CTV

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, ngày 3.8, ông Lê Văn Tiến (55 tuổi, ở TP.HCM) đã trở thành nạn nhân của một nhóm lừa đảo chuyên nghiệp.

Kẻ gian đã giả danh nhân viên điện lực, dụ dỗ ông Tiến cài đặt ứng dụng có tên "CSKH EVN SPC". Chỉ sau khi ông Tiến thực hiện thao tác xác thực khuôn mặt trên ứng dụng này, toàn bộ số tiền 2,25 tỉ đồng trong tài khoản Ngân hàng Sacombank của ông đã "bốc hơi" không dấu vết.

Quá trình điều tra đã hé lộ những tình tiết đáng sợ về đường dây lừa đảo này. Số tiền chiếm đoạt của ông Tiến được chuyển vào tài khoản đứng tên Lê Đinh Thi (23 tuổi, quê ở Gia Lai). Tại cơ quan điều tra, Thi khai nhận đã bị dụ dỗ đi làm việc ở khu vực biên giới với lời hứa hẹn lương 1.200 USD/tháng.

Ban đầu, Thi được giao nhiệm vụ giả danh nhân viên điện lực để lừa đảo. Sau đó, đối tượng này tiếp tục tham gia vào quá trình xác thực sinh trắc học, phục vụ cho các giao dịch chiếm đoạt tài sản khác của nhóm lừa đảo.

Công an lấy lời khai nghi phạm Thi ẢNH: CTV

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM cho biết, vụ án này là một lời cảnh tỉnh đanh thép cho tất cả mọi người. Những lời mời chào việc nhẹ lương cao, "làm việc online tại nhà", "kiếm tiền dễ dàng" thực chất là những cái bẫy chết người mà tội phạm giăng ra. Chúng lợi dụng sự cả tin, lòng tham và sự thiếu hiểu biết về công nghệ của người dân để chiếm đoạt tài sản.

Người dân cần khắc cốt ghi tâm những điều sau để tự bảo vệ mình: tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mã OTP, mật khẩu ngân hàng, thông tin xác thực khuôn mặt/vân tay theo yêu cầu của bất kỳ người lạ nào, dưới bất kỳ hình thức nào.

Không cài đặt các ứng dụng lạ, không rõ nguồn gốc hoặc nhấp vào các đường link đáng ngờ được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội. Chỉ tải ứng dụng từ các kho ứng dụng chính thức như App Store (cho iOS) hoặc Google Play (cho Android).

Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM nhấn mạnh, khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu lừa đảo nào, người dân hãy ngay lập tức trình báo tại cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và xử lý kịp thời.

Đặc biệt, các bị hại có liên quan đến nhóm đối tượng lừa đảo trên, cần nhanh chóng liên hệ Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) - Công an TP.HCM để phối hợp điều tra, xử lý, góp phần đưa tội phạm ra ánh sáng.