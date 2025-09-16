Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự Dân sinh

CSGT giải cứu thiếu niên 16 tuổi mắc bẫy 'việc nhẹ lương cao'

Hải Phong
Hải Phong
16/09/2025 21:59 GMT+7

Một thiếu niên ở Bắc Ninh bị lừa đưa vào các tỉnh phía nam làm 'việc nhẹ lương cao' được lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi phát hiện, giải cứu kịp thời.

Tối 16.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Trạm CSGT Đức Phổ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) vừa kịp thời giải cứu một thiếu niên bị lừa đưa vào các tỉnh phía nam làm "việc nhẹ lương cao", nhờ nguồn tin tố giác từ người dân.

CSGT giải cứu thiếu niên 16 tuổi mắc bẫy 'việc nhẹ lương cao'- Ảnh 1.

Em N.Q.T được lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu khỏi bẫy việc nhẹ lương cao

ẢNH: CSGT QUẢNG NGÃI CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, Tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ kiểm tra xe khách BS 29K-117XX do tài xế T.C.L (40 tuổi) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua xã Khánh Cường (Quảng Ngãi).

Trong quá trình làm việc, tài xế cho hay trên xe có chở một nam thiếu niên nghi bị lừa đi vào nam làm việc. Ngay lập tức, tổ công tác mời cả lái xe và hành khách này về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, thiếu niên khai tên N.Q.T (16 tuổi, ở P.Tiền Phong, Bắc Ninh). 

T. cho biết đã bỏ học, tìm việc làm qua mạng xã hội Facebook và được một tài khoản lạ mời gọi với lời hứa "việc nhẹ lương cao". Sau khi để lại số điện thoại, T. nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ xưng tên Ngân, hướng dẫn đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), chỉ cần đọc số điện thoại sẽ có người sắp xếp xe đưa vào TP.HCM.

Tin lời, T. lên xe khách, chụp ảnh gửi qua Zalo cho người phụ nữ này và nhận được 400.000 đồng làm lộ phí. Người này còn yêu cầu T. xóa hết tin nhắn, số điện thoại liên lạc và tuyệt đối không được thông báo cho gia đình.

Sau khi xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với Công an xã Khánh Cường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an P.Tiền Phong (Bắc Ninh), nơi T. cư trú. Kết quả cho thấy, T. đã rời khỏi nhà nhiều ngày, gia đình đang tích cực tìm kiếm. 

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an P.Tiền Phong để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

"Gia đình em T. đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ, cả tin trước lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" tràn lan trên mạng xã hội", đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.

Tin liên quan

Thêm 18 công dân bị lừa sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao' được giải cứu

Thêm 18 công dân bị lừa sang Campuchia làm 'việc nhẹ lương cao' được giải cứu

Các công dân được giải cứu cho biết, trước đây thường lên mạng xã hội thấy những thông tin đăng tuyển dụng việc làm đơn giản, 'việc nhẹ lương cao' nên tin tưởng xuất cảnh trái phép sang Campuchia.

Khám phá thêm chủ đề

việc nhẹ lương cao thiếu niên giải cứu Bắc Ninh Quảng Ngãi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận