CSGT giải cứu thiếu niên 16 tuổi mắc bẫy 'việc nhẹ lương cao'

Tối 16.9, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết Trạm CSGT Đức Phổ (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi) vừa kịp thời giải cứu một thiếu niên bị lừa đưa vào các tỉnh phía nam làm "việc nhẹ lương cao", nhờ nguồn tin tố giác từ người dân.

Em N.Q.T được lực lượng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi giải cứu khỏi bẫy việc nhẹ lương cao ẢNH: CSGT QUẢNG NGÃI CUNG CẤP

Trước đó, khoảng 5 giờ 10 phút cùng ngày, Tổ công tác Trạm CSGT Đức Phổ kiểm tra xe khách BS 29K-117XX do tài xế T.C.L (40 tuổi) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam, đoạn qua xã Khánh Cường (Quảng Ngãi).

Trong quá trình làm việc, tài xế cho hay trên xe có chở một nam thiếu niên nghi bị lừa đi vào nam làm việc. Ngay lập tức, tổ công tác mời cả lái xe và hành khách này về trụ sở làm rõ.

Tại cơ quan công an, thiếu niên khai tên N.Q.T (16 tuổi, ở P.Tiền Phong, Bắc Ninh).

T. cho biết đã bỏ học, tìm việc làm qua mạng xã hội Facebook và được một tài khoản lạ mời gọi với lời hứa "việc nhẹ lương cao". Sau khi để lại số điện thoại, T. nhận được cuộc gọi từ một phụ nữ xưng tên Ngân, hướng dẫn đến bến xe Nước Ngầm (Hà Nội), chỉ cần đọc số điện thoại sẽ có người sắp xếp xe đưa vào TP.HCM.

Tin lời, T. lên xe khách, chụp ảnh gửi qua Zalo cho người phụ nữ này và nhận được 400.000 đồng làm lộ phí. Người này còn yêu cầu T. xóa hết tin nhắn, số điện thoại liên lạc và tuyệt đối không được thông báo cho gia đình.

Sau khi xác minh, lực lượng chức năng nhanh chóng phối hợp với Công an xã Khánh Cường, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ngãi và Công an P.Tiền Phong (Bắc Ninh), nơi T. cư trú. Kết quả cho thấy, T. đã rời khỏi nhà nhiều ngày, gia đình đang tích cực tìm kiếm.

Hiện vụ việc đã được bàn giao cho Công an P.Tiền Phong để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

"Gia đình em T. đã gửi thư cảm ơn Công an tỉnh Quảng Ngãi. Đây cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai nhẹ dạ, cả tin trước lời mời gọi "việc nhẹ lương cao" tràn lan trên mạng xã hội", đại diện Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết thêm.