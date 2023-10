Vụ lừa 'việc nhẹ lương cao': Đã xác định được kẻ cầm đầu

Ngày 8.10, Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã cùng Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) hỗ trợ phương tiện và kinh phí đưa 10 nạn nhân ở các tỉnh phía nam quay về nhà, liên quan đến vụ dụ dỗ sang Lào lao động trái phép mà lực lượng công an phát hiện, giải cứu tại TP.Đông Hà trước đó.

Nhóm 10 người này chủ yếu đang ở độ tuổi thanh, thiếu niên. Cơ quan chức năng vào cuộc từ ngày 3.10, đến nay sau nhiều ngày làm việc thì họ được tạo điều kiện quay về quê.

Do gia cảnh các nạn nhân khó khăn, Công an tỉnh Quảng Trị hỗ trợ tiền và phương tiện để họ về quê THANH LỘC

Trước đó, ông N.B.M (trú H.Trảng Bom, Đồng Nai) phát hiện con gái 16 tuổi của mình đi học nghề nhưng không về nên đã đi tìm. Qua người bạn của con, ông M. biết con gái đã lên xe cùng nhóm người ra Quảng Trị, vượt biên qua Lào để làm "việc nhẹ lương cao" theo lời hứa của một người trên mạng xã hội.

Ông M. đã thuê xe đuổi theo xe chở con gái của mình ra tận TP.Đông Hà (Quảng Trị) và trình báo công an. Tối 3.10, Công an TP.Đông Hà đã đón được 10 thanh, thiếu niên này và mời họ về trụ sở làm việc.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo Phòng An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã xác định được người cầm đầu vụ việc dụ dỗ 10 thanh, thiếu niên quê ở các tỉnh phía nam, lên xe từ Đồng Nai ra Quảng Trị để đưa qua Lào làm "việc nhẹ lương cao". Tuy nhiên, do người cầm đầu này hiện ở Myanmar nên việc xử lý trách nhiệm gặp khó khăn.

Theo vị này, cơ quan công an tạm giữ 1 người (là người được thuê đưa 10 nạn nhân qua Lào). Tuy nhiên, người bị tạm giữ này cũng chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự.