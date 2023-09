Đường dây của 'tú bà Băng' dụ dỗ các cô gái chụp ảnh khỏa thân, ép bán dâm

Liên quan đường dây môi giới bán dâm với số tiền từ 1.000 - 3.000 USD do cựu tiếp viên hàng không điều hành, Công an TP.HCM đã triệt phá, ngày 18.8, Công an TP.HCM ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam đối với Vỏ Thị Mỷ Hạnh về tội môi giới mại dâm.