Khởi tố, bắt giam cựu tiếp viên hàng không môi giới mại dâm

Ngày 18.8, Phòng cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Vỏ Thị Mỷ Hạnh (26 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp, TP.HCM) về tội môi giới mại dâm.

Mỷ Hạnh tại cơ quan công an CTV

Các quyết định và lệnh trên đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, PC02 Công an TP.HCM triệt phá đường dây tổ chức hoạt động môi giới mại dâm cho tiếp viên hàng không, người mẫu ảnh, hotgirl.

PC02 tạm giữ Hạnh để điều tra về hành vi môi giới mại dâm. Theo PC02, Hạnh từng là tiếp viên hàng không của một hãng lớn và đã nghỉ việc từ ngày 5.10.2022.

Hạnh có quá trình làm việc lâu năm, thường xuyên tiếp cận với nữ tiếp viên của nhiều hãng hàng không Việt Nam, các hotgirl, người mẫu ảnh nổi tiếng.

Sau khi nghỉ việc, Hạnh tận dụng các nền tảng mạng xã hội có 300.000 lượt theo dõi để đánh bóng hình ảnh, chiêu dụ các cô gái trẻ, lười lao động, tham gia vào đường dây mại dâm do mình điều hành.

Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 - 3.000 USD CTV

Khi khách có nhu cầu, Hạnh sẽ gửi ảnh các cô gái trong trang phục ngành hàng không và người đẹp một số cuộc thi cho họ chọn.

Hạnh thu tiền trực tiếp qua chuyển khoản ngân hàng của khách mua dâm và chuyển trả cho gái bán dâm, mỗi lần môi giới thành công, Hạnh được hưởng 7 triệu đồng.

Ngoài việc môi giới mại dâm, Hạnh còn trực tiếp tham gia bán dâm với giá 1.000 - 3.000 USD/lần. Đường dây mua bán dâm của Hạnh hoạt động trên nhiều tỉnh, thành như: Hà Nội, TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu… Ước tính số tiền thu lợi bất chính trên 1 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra đang điều tra làm rõ đường dây môi giới mại dâm do Vỏ Thị Mỷ Hạnh cầm đầu.