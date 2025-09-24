Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Một chủ hụi ở An Giang lừa đảo chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng của hụi viên

Trần Ngọc
Trần Ngọc
24/09/2025 20:12 GMT+7

Sau khi lên mạng xã hội Facebook mua phần mềm quản lý hụi, Lê Cẩm Tú (28 tuổi) đứng ra làm chủ hụi và lừa đảo chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng.

Ngày 24.9, TAND tỉnh An Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lê Cẩm Tú (28 tuổi, ở P.Long Phú, An Giang) 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tú là chủ hụi đã chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng của nhiều hụi viên.

Chủ hụi lừa đảo gần 99 tỉ đồng của hụi viên bị phạt 20 năm tù - Ảnh 1.

Bị cáo Lê Cẩm Tú bị TAND tỉnh An Giang tuyên phạt 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

ẢNH: CTV

Theo cáo trạng, khoảng tháng 7.2023, Lê Cẩm Tú lên mạng xã hội Facebook mua phần mềm quản lý hụi rồi đứng ra làm chủ hụi. Tú tạo nhóm trên ứng dụng Zalo, kêu gọi nhiều người tham gia nhiều dây hụi. Khi mất khả năng chi trả tiền cho hụi viên, Tú nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền bằng cách ghi nhiều tên khống nhằm tạo nhiều dây hụi mới cho nhiều người tin tưởng chơi hụi.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, Tú mua nhiều SIM điện thoại khác nhau, tạo nhiều nick ảo trên ứng dụng Zalo rồi kêu gọi nhiều người trong và ngoài tỉnh An Giang chơi hụi.

Từ tháng 3.2024 đến ngày 26.9.2024, mặc dù không còn khả năng trả tiền cho hụi viên nhưng Tú vẫn tổ chức 134 dây hụi định kỳ với giá từ 1 triệu đến 20 triệu đồng/phần, mỗi ngày hốt từ 1 đến 2 lần và có 169 hụi viên tham gia.

Chủ hụi lừa đảo gần 99 tỉ đồng của hụi viên bị phạt 20 năm tù - Ảnh 2.

Rất đông bị hại đến dự phiên tòa xét xử bị cáo Lê Cẩm Tú, chủ hụi lừa đảo chiếm đoạt gần 99 tỉ đồng

ẢNH: CTV

Đối với các dây hụi này, Tú tự ý ghi khống tên 2.912 phần hụi để hốt hoặc nhận tiền đóng hụi của các hụi viên và chiếm đoạt tổng số tiền gần 73 tỉ đồng. Ngoài ra, Tú còn chiếm đoạt tiền 1.081 phần hụi của hụi viên chưa hốt, với tổng số tiền trên 26 tỉ đồng.

Ngoài tuyên phạt Tú 20 năm tù, HĐXX buộc chủ hụi Lê Cẩm Tú có trách nhiệm trả lại số tiền gần 99 tỉ đồng đã chiếm đoạt cho các bị hại.

Khám phá thêm chủ đề

chủ hụi AN GIANG hụi viên Chiếm đoạt tài sản hụi khống chiếm đoạt TAND tỉnh an giang
