Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Truy tìm chủ hụi ở Phú Quốc bị tố chiếm đoạt 4 tỉ đồng của hụi viên

Trần Ngọc
Trần Ngọc
24/09/2025 15:53 GMT+7

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy tìm Dương Quốc Giang, là chủ hụi ở Phú Quốc, bị tố chiếm đoạt khoảng 4 tỉ đồng của hụi viên.

Chiều 24.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm Dương Quốc Giang (29 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, An Giang), để phục vụ điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Giang là chủ hụi ở Phú Quốc, bị các hụi viên tố giác chiếm đoạt khoảng 4 tỉ đồng.

- Ảnh 1.

Công an truy tìm Dương Quốc Giang để điều tra về hành vi chiếm đoạt khoảng 4 tỉ đồng của hụi viên

ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an tỉnh An Giang thông tin, qua xác minh nội dung tin tố giác của người dân, bước đầu công an xác định từ năm 2023, Dương Tố Giang tổ chức mở hụi online thông qua Zalo. Thời gian đầu, Giang giao tiền cho các hụi viên đầy đủ nên tạo được lòng tin, sau đó Giang tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi.

Trong quá trình làm chủ hụi, Giang mạo danh hụi viên bằng việc lấy tên, đổi tên hụi viên để hốt hụi; đồng thời mạo danh người chơi hụi để bán các phần hụi cho hụi viên nhằm chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 2.1.2024, Giang tuyên bố vỡ hụi và giải tán tất cả các nhóm Zalo do chính mình tạo rồi bỏ trốn. Tổng số tiền Giang chiếm đoạt tại 25 dây hụi khoảng 4 tỉ đồng. Sau đó, các hụi viên không liên lạc được với Giang nên làm đơn tố giác Giang về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, không rõ Giang đang ở đâu, công an cần truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin của chủ hụi Dương Quốc Giang thì thông báo ngay cho CSĐT Công an tỉnh An Giang tại địa chỉ 507 Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Giá hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.

Tin liên quan

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, chủ hụi lãnh án 12 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng, chủ hụi lãnh án 12 năm tù

Lừa đảo chiếm đoạt gần 5 tỉ đồng của hơn 90 hụi viên, chủ hụi Quách Ngọc Bích bị TAND tỉnh Cà Mau tuyên phạt 12 năm tù.

Khám phá thêm chủ đề

chủ hụi chiếm đoạt phú quốc vỡ hụi an giang chiếm đoạt tiền hụi Truy tìm hụi viên hụi online
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận