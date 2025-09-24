Truy tìm chủ hụi ở Phú Quốc bị tố chiếm đoạt 4 tỉ đồng của hụi viên

Chiều 24.9, tin từ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa ra quyết định truy tìm Dương Quốc Giang (29 tuổi, ở đặc khu Phú Quốc, An Giang), để phục vụ điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Giang là chủ hụi ở Phú Quốc, bị các hụi viên tố giác chiếm đoạt khoảng 4 tỉ đồng.

Công an truy tìm Dương Quốc Giang để điều tra về hành vi chiếm đoạt khoảng 4 tỉ đồng của hụi viên ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Công an tỉnh An Giang thông tin, qua xác minh nội dung tin tố giác của người dân, bước đầu công an xác định từ năm 2023, Dương Tố Giang tổ chức mở hụi online thông qua Zalo. Thời gian đầu, Giang giao tiền cho các hụi viên đầy đủ nên tạo được lòng tin, sau đó Giang tiếp tục mở thêm nhiều dây hụi.

Trong quá trình làm chủ hụi, Giang mạo danh hụi viên bằng việc lấy tên, đổi tên hụi viên để hốt hụi; đồng thời mạo danh người chơi hụi để bán các phần hụi cho hụi viên nhằm chiếm đoạt tiền.

Đến ngày 2.1.2024, Giang tuyên bố vỡ hụi và giải tán tất cả các nhóm Zalo do chính mình tạo rồi bỏ trốn. Tổng số tiền Giang chiếm đoạt tại 25 dây hụi khoảng 4 tỉ đồng. Sau đó, các hụi viên không liên lạc được với Giang nên làm đơn tố giác Giang về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Hiện, không rõ Giang đang ở đâu, công an cần truy tìm để phục vụ công tác giải quyết tin báo về tội phạm.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang đề nghị cá nhân, cơ quan, tổ chức biết thông tin của chủ hụi Dương Quốc Giang thì thông báo ngay cho CSĐT Công an tỉnh An Giang tại địa chỉ 507 Nguyễn Chí Thanh, P.Rạch Giá hoặc cơ quan công an nơi gần nhất.