Thời sự

66 người được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần 1

Trần Ngọc
Trần Ngọc
22/09/2025 19:35 GMT+7

Tỉnh ủy An Giang công bố thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang mới được chỉ định gồm có 66 người, trong đó có 2 người tham gia lần đầu.

Chiều 22.9, Tỉnh ủy An Giang thông tin cho các cơ quan báo chí về công tác tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

66 người được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần 1- Ảnh 1.

Ông Tống Phước Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy An Giang, trao đổi tại buổi cung cấp thông tin về Đại hội Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ảnh: TRẦN NGỌC

Ông Tống Phước Trường, Trưởng Ban Tuyên giáo - Dân vận Tỉnh ủy An Giang thông tin, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030 sẽ diễn ra trong 2 ngày 2.10 và 3.10 tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh An Giang. Có 448 đại biểu chính thức đại diện cho 131.487 đảng viên trong Đảng bộ tỉnh An Giang và dự kiến có trên 160 đại biểu khách mời tham dự. Đây là đại hội có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong bối cảnh tỉnh vừa trải qua quá trình sáp nhập, mở ra thời kỳ phát triển mới, toàn diện và bền vững. Đồng thời, đây cũng là dịp để củng cố khối đại đoàn kết toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân; phát huy truyền thống văn hóa, lịch sử, cách mạng của tỉnh An Giang; khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh An Giang phát triển nhanh, bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới.

66 người được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần 1- Ảnh 2.

Nhà báo tham dự buổi họp báo trao đổi thông tin với Tỉnh ủy An Giang về việc tạo điều kiện cho các cơ quan báo chí tác nghiệp tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Ảnh: TRẦN NGỌC

Về nhân sự đại hội, có 66 người được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang lần thứ 1, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 64 người tái cử và 2 người tham gia Ban Chấp hành lần đầu. Cùng với 2 đại biểu đương nhiên, có 35 người cũng được chỉ định là đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ 14 của Đảng.

Đến nay, công tác chuẩn bị Đại hội đã cơ bản hoàn tất, bảo đảm chu đáo, trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả. Tỉnh ủy An Giang đã phát động các phong trào thi đua, khởi công, khánh thành 10 công trình, dự án chào mừng Đại hội với tổng số vốn hơn 53.645 tỉ đồng. Trong số các dự án khởi công mới thì có 5 dự án tại đặc khu Phú Quốc gồm: dự án mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc có tổng mức đầu tư 22.000 tỉ đồng; Trung tâm Hội nghị APEC có mức đầu tư 21.860 tỉ đồng; dự án ĐT 975 có mức đầu tư 2.500 tỉ đồng; Hồ nước Cửa Cạn 1.026 tỉ đồng.

Khám phá thêm chủ đề

AN GIANG Đảng bộ tỉnh An Giang sáp nhập đặc khu Phú Quốc
Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020
