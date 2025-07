Cà Mau: Vì sao cán bộ bị khởi tố vẫn được bố trí công tác sau sáp nhập?

Ngày 31.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị chưa nhận được phản hồi của xã Biển Bạch về xử lý kỷ luật về mặt Đảng đối với bị can Huỳnh Nghĩa, cán bộ Phòng Văn hóa - Xã hội của xã.

Trước đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau điều tra vụ án giả mạo trong công tác, xảy ra tại xã Trí Phải (H.Thới Bình cũ). Đến ngày 24.4.5.2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau ra quyết định khởi tố bị can đối Huỳnh Nghĩa (thời điểm đó là chuyên viên Phòng Nội vụ H.Thới Bình).

Tuy nhiên, sau ngày 1.7, khi tỉnh Cà Mau hoàn tất việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, bị can Nghĩa vẫn tiếp tục được bố trí việc làm tại xã Biển Bạch mà không có bất kỳ hình thức xử lý nào.

Lý giải về điều này, lãnh đạo xã Biển Bạch cho rằng, sai phạm của bị can Nghĩa diễn ra khi người này này còn trực thuộc cấp huyện, nên thẩm quyền xử lý kỷ luật về mặt Đảng "thuộc cấp trên". Trong khi đó, xã tiếp nhận cán bộ sau sáp nhập nhưng không được bàn giao hồ sơ vi phạm của người này nên không có căn cứ để xem xét xử lý.

Nguồn tin từ Công an tỉnh Cà Mau cho biết, sau khi khởi tố bị can, Cơ quan CSĐT đã có văn bản thông báo gửi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Thới Bình (cũ) để đề nghị xử lý đảng viên vi phạm. Tuy nhiên, đến thời điểm H.Thới Bình chính thức ngừng hoạt động, cơ quan chức năng vẫn chưa nhận được phản hồi.

Gần đây, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau tiếp tục có văn bản gửi Đảng ủy xã Biển Bạch, đề nghị xử lý kỷ luật đảng viên theo quy định hiện hành, vì bị can Huỳnh Nghĩa hiện đã được sắp xếp về đây làm việc sau khi đơn vị hành chính cấp huyện bị giải thể.