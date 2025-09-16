Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế

An Giang phối hợp chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư và du lịch

Trần Ngọc
Trần Ngọc
16/09/2025 16:51 GMT+7

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang và Viettel An Giang ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Ngày 16.9, tin từ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Viettel An Giang ký kết thỏa thuận hợp tác về chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn.

Tại lễ ký kết, lãnh đạo Viettel An Giang cho biết, đơn vị sẽ hợp tác hỗ trợ Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang trên các lĩnh vực hạ tầng số và viễn thông, đảm bảo đáp ứng nhu cầu cho trung tâm và nhà đầu tư tại các sự kiện, hội nghị xúc tiến; cung cấp các giải pháp xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch thông minh, tra cứu thông tin giới thiệu sản phẩm thương mại, dịch vụ du lịch, đầu tư...; hỗ trợ thanh toán không dùng tiền mặt; cung cấp giải pháp AI phân tích dữ liệu; báo cáo xu hướng đầu tư, ngành nghề.

An Giang phối hợp chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư và du lịch- Ảnh 1.

Lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang và Viettel An Giang trao bản ký kết hợp tác chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư

ẢNH: TRẦN NGỌC

Ngoài ra, còn phối hợp trong công tác truyền thông quảng bá và cung cấp các giải pháp đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống thông tin, dữ liệu xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch.

Bà Quảng Xuân Lụa, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang, cho biết việc trung tâm phối hợp với Viettel An Giang chuyển đổi số trong lĩnh vực xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch và hỗ trợ doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa các mục tiêu Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số bằng cách tận dụng công nghệ để nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, kết nối và giao dịch. Qua đó thu hút đầu tư, thúc đẩy thương mại, tăng cường quảng bá du lịch và cuối cùng là nâng cao năng lực cạnh tranh cho địa phương và doanh nghiệp trong bối cảnh kỷ nguyên số".

An Giang phối hợp chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến đầu tư và du lịch- Ảnh 2.

Viettel An Giang tặng gói combo chuyển đổi số miễn phí 6 tháng cho 68 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang

ẢNH: TRẦN NGỌC

Dịp này, Viettel An Giang trao tặng 68 gói combo chuyển đổi số miễn phí trong vòng 6 tháng cho 68 doanh nghiệp tiên phong trong chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; đồng thời tặng màn hình LED cho Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch tỉnh An Giang thực hiện các hoạt động xúc tiến.

