Thời sự

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang nghỉ thôi việc theo nguyện vọng

Trần Ngọc
11/09/2025 18:00 GMT+7

Ông Giang Thanh Khoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định cho nghỉ thôi việc theo nguyện vọng kể từ ngày 1.9.

Ngày 11.9, Tỉnh ủy An Giang tổ chức trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi, nghỉ thôi việc theo nguyện vọng đối với các cán bộ thuộc diện Ban Bí thư Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang quản lý.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang 51 tuổi nghỉ thôi việc theo nguyện vọng - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang (trái), tặng quà chúc mừng ông Mai Văn Huỳnh, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang, trước khi hợp nhất, sáp nhập nghỉ hưu theo nguyện vọng kể từ ngày 1.9

ẢNH: CTV

Theo đó, Tỉnh ủy An Giang đã công bố quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc cho ông Mai Văn Huỳnh (60 tuổi, nguyên Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND tỉnh Kiên Giang trước khi hợp nhất, sáp nhập) nghỉ hưu trước tuổi để hưởng chính sách, chế độ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ kể từ ngày 1.9.

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc cho ông Võ Minh Hoàng (56 tuổi), Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang, nghỉ hưu trước tuổi kể từ ngày 1.9 để hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178.

Trao quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang về việc cho ông Giang Thanh Khoa (51 tuổi), Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, được nghỉ thôi việc kể từ ngày 1.9 để hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang 51 tuổi nghỉ thôi việc theo nguyện vọng - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang trao quyết định cho nghỉ thôi việc cho ông Giang Thanh Khoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang (trái) và nghỉ hưu trước tuổi cho ông Võ Minh Hoàng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang

ẢNH: CTV

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Tiến Hải, Bí thư Tỉnh ủy An Giang, ghi nhận và dành lời cảm ơn sâu sắc đối với những cống hiến của các ông Mai Văn Huỳnh, Võ Minh Hoàng và Giang Thanh Khoa. 

Bí thư Tỉnh ủy An Giang cho biết, cả 3 ông đều để lại nhiều dấu ấn quan trọng để góp phần xây dựng và phát triển địa phương. Mong muốn sau khi nghỉ hưu, các ông tiếp tục đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển quê hương.

Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang 51 tuổi nghỉ thôi việc theo nguyện vọng - Ảnh 3.

Ông Giang Thanh Khoa, Phó chủ tịch UBND tỉnh An Giang, phát biểu tại buổi trao quyết định nghỉ thôi việc theo nguyện vọng

ẢNH: CTV

Như vậy, lãnh đạo UBND tỉnh An Giang gồm ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh; 5 Phó chủ tịch UBND tỉnh gồm các ông Nguyễn Thanh Phong, Lê Trung Hồ, Ngô Công Thức, Lê Văn Phước và bà Nguyễn Thị Minh Thúy.

