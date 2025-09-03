Cà Mau: Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy nghỉ hưu trước tuổi

Ngày 3.9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Cà Mau tổ chức công bố và trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi đối với ông Lê Minh Ý, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Ông Nguyễn Hồ Hải, Bí thư Tỉnh ủy (bìa trái), cùng ông Hồ Thanh Thủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy (bìa phải), trao quyết định nghỉ hưu trước tuổi và tặng hoa cho ông Lê Minh Ý

ẢNH: G.B

Ông Lê Minh Ý (55 tuổi), có 35 năm công tác, trưởng thành từ phong trào Đoàn thanh niên H.Cái Nước, Cà Mau (cũ) và vừa được trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. Ông nghỉ hưu từ ngày 1.9.2025 theo Nghị định 178 và Nghị định 67, vì lý do sức khỏe và hoàn cảnh gia đình.

Ông Ý là 1 trong 15 trường hợp được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho cán bộ thuộc diện quản lý nghỉ hưu trước tuổi hoặc thôi việc theo nguyện vọng, hưởng chính sách, chế độ theo quy định.

Trong số này, có nhiều phó giám đốc sở và lãnh đạo ban, ngành như: ông Lưu Hoàng Ly, Phó giám đốc Sở NN-MT Cà Mau; bà Phan Thị Thu Oanh, Phó giám đốc Sở Công thương; ông Phạm Văn Tùng, Phó giám đốc Sở Y tế; bà Bùi Thanh Nguyên, Phó chánh thanh tra tỉnh Cà Mau, nguyên Chánh thanh tra tỉnh Bạc Liêu cũ; ông Nguyễn Thành Niệm, bà Quách Kiều Mai, cùng là Phó giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo; ông Huỳnh Hoàng Anh, Phó chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Cà Mau.

Ngoài lãnh đạo cấp sở còn có lãnh đạo ban Đảng và các ban quản lý gồm: ông Vương Tuấn Tài và ông Võ Thanh Hùng, Trưởng và Phó trưởng ban quản lý các khu công nghiệp Bạc Liêu; ông Trần Văn Lành, Phó chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Cà Mau…











