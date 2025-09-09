An Giang: Cháy 4 căn nhà, nghi do bất cẩn khi thắp nhang

Ngày 9.9, lãnh đạo UBND xã Hòa Lạc (An Giang) cho biết, trên địa bàn xảy ra cháy nhà trong đêm, khiến 3 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn và 1 căn nhà bị cháy xém.

Ngọn lửa bùng phát dữ dội trong đêm ẢNH: C.T.V.

Theo báo cáo ban đầu của Công an xã Hòa Lạc, khoảng 18 giờ 20 ngày 8.9, người dân phát hiện nhà của ông Phạm Quí Tính (45 tuổi, ở ấp Hòa Phát, xã Hòa Lạc) bốc cháy. Lửa phát từ khu vực để lư hương đốt nhang, sau đó đám cháy lan sang các nhà lân cận. Người dân đã lập tức truy hô và tìm cách chữa cháy nhưng do căn nhà ông Tính đang bị khóa cửa bên trong nên rất khó tiếp cận để dập lửa. Các căn nhà bị cháy có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bùng phát rất nhanh.

Vụ cháy khiến 3 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 1 căn khác bị cháy xém ẢNH: C.T.V.

Nhận tin báo cháy, lực lượng chức năng xã Hòa Lạc đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng tại chỗ và người dân địa phương tích cực chữa cháy. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Vụ cháy không thiệt hại về người, nhưng 3 căn nhà của các ông: Phạm Quí Tính (45 tuổi), Lê Văn Tiền (54 tuổi) và Lê Văn Ưng (78 tuổi) bị cháy hoàn toàn. Ngoài ra, nhà của ông Trần Văn Thạnh bị cháy xém.

Nhiều tài sản của người dân đã bị đám cháy thiêu rụi ẢNH: C.T.V.

Theo xác minh ban đầu của Công an xã Hòa Lạc, nguyên nhân vụ cháy nghi do người thân của ông Tính thắp nhang trong nhà, sau đó khóa cửa nhà, không có người trông coi dẫn đến hỏa hoạn. Hiện vụ cháy đang được các cơ quan chức năng tỉnh An Giang phối hợp điều tra, làm rõ và đánh giá thiệt hại.